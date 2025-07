"De domeniul fantasticului!" Florin Prunea, şocat de decizia luată de Gigi Becali în Shkendija - FCSB 1-0 - Antena Sport

“Dacă cineva ne spunea acum un an de zile că vom vedea că Olaru și Șut sunt schimbați de Perianu și Ștefănescu, ziceam ‘Domnule, e de domeniul fantasticului, așa ceva nu poate să existe la echipa asta’, dar uite că se întâmplă” , a declarat Florin Prunea, la digisport.ro .

“Am tras nişte concluzii. O să ne calificăm, bine că s-a întâmplat acum, ca să ştiu ce am de făcut. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Că vine la antrenamente, că e super Perianu şi îl bagi să joace. Dar nu are ce căuta la echipa asta.

Vrei să fac scandal? De azi nu mai e la echipă. Şi nici Ştefănescu. Cu asta basta. Îi aduc pe Băluţă şi Edjouma şi ies Perianu şi Ştefănescu, e ordinul meu. Şi gata.

Perianu iese din toate listele, că ţine locul aiurea. Dă-l încolo de meciul retur, o să ne calificăm în meciul retur. Dar nu merge fotbalul aşa, să ne distrăm”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Shkedija – FCSB 1-0.