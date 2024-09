Investiţie de 8 milioane de euro inaugurată azi la academie de Gică Hagi! Simona Halep, printre invitaţi - Antena Sport

O investiţie de 8 milioane de euro făcută de Gică Hagi la Academia Ovidiu a fost inaugurată miercuri. Printre invitaţi, s-au aflat Simona Halep şi noul acţionar al clubului Farul Constanţa, Daniel Moraru.

Regele a investit 8 milioane de euro pentru construcţia unui corp cu 4 etape, în care găsim o sală de mese şi bucătărie pentru loturile Farului, un muzeu, camere pentru echipa mare a clubului, sală de lectură, de studii şi de şedinţe.

Tot în acelaşi corp, Hagi a inaugurat şi o sală de forţă. În acest moment, suprafaţa bazei lui Gică Hagi este de 120.000 de metri pătraţi, iar investiţia „Regelui” a ajuns la 20 de milioane de euro.

„Mulțumesc partenerilor care au fost lângă mine! În viață nu ești singur. Ai familie, ai parteneri. Apoi, ai nevoie de o strategie. Am avut strategia de la început, împreună cu toți oamenii care au muncit în Academie, în club, cu parteneri. Le mulțumesc încă o dată, pentru că fără ei nu se putea realiza nimic! Acum, mă duc spre 60 de ani, drumul se scurtează, e tot mai aproape, dar am entuziasm. Sunt cu Farul și vreau să fac cât mai multe. De aici am plecat, Farul m-a crescut, iar acum sunt acasă.

Gică Hagi: „Mă gândeam la început că voi ajunge departe”

Mă gândeam la început că voi ajunge departe. Ce am gândit s-a împlinit, dar e loc și de mai bine. Astăzi am inaugurat clădirea și o bază sportiva ce aparțin clubului Farul, un club cu infrastructura bună și copii mulți. Am avut plăcerea de a întoarce fotbalului ce mi-a dat. Și pe mine m-au ajutat alții. Investiția cea mai bună e în copii. Cred că am făcut o treabă excelentă. Nu contează câți bani s-au investit, important e că s-a făcut un lucru de calitate. Academia noastră a dat jucători la cel mai înalt nivel, muncim pentru România.