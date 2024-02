Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii după U Cluj - UTA Arad 1-3: „Mult sub nivelul lor! Nu sunt preocupați” - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii după U Cluj – UTA Arad 1-3: „Mult sub nivelul lor! Nu sunt preocupați”

De asemenea, Ioan Ovidiu Sabău a vorbit și despre situația echipei, care în ultimele 5 partide a înregistrat 4 înfrângeri:

”Clar că sunt cinci meciuri și patru înfrângeri. Sunt probleme pe care trebuie să le gestionăm, nu e ușor. Anticipam că vor apărea și astfel de situații. Au fost momente bune, acum sunt momente foarte delicate. Este adevărat că în momentul de față sunt jucători foarte importanți care sunt sub nivelul lor, adică joacă foarte modest. Așteptările sunt mari și ei au arătat că sunt jucători cu calitate atunci când sunt preocupați de jocul lor.

Da, e o situație greu de gestionat, dar cu oameni maturi și înțelepți vom trece peste. Trebuie să știm unde vrem să ajungem pentru că nu arătam deloc bine. Echipa asta a arătat bine atunci când am fost o echipă. Echipa nu a stat nici în Alex Chipciu, dar nici în Dan Nistor. Sunt jucători pe care îi apreciez foarte mult, iar atunci când sunt foarte concentrați sunt niște lideri și pot să facă diferența.

În momentul de față, mulți jucători joacă foarte foarte mult sub nivelul lor. Am primit niște goluri ușoare, am schimbat la pauză, dar jucătorii pe care i-am introdus nu au venit cu un plus”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.ro.

Mircea Rednic, pus pe glume după ce l-a învins pe Sabău

Rednic asigură că echipa va arăta din ce în ce mai bine, după ce se va putea baza și pe jucătorii transferați în această iarnă.

Rednic anunță că, dacă va reuși să o învingă etapa viitoare pe FC Botoșani, poate spera la un loc de play-off. „Echipă omogenă, de aia nici nu au fost schimbări. Pe viteză știam că o să avem spații și că sunt vulnerabili pe zonă centrală. Vă dați seama că am insistat foarte mult să vină, lumea nu are răbdare la Arad. Omondi pentru că nu a avut viză Schengen nu a putut intra. Nu avea ritm. Nu trebuie să fim egoiști. Le-am zis, importantă e echipa. Acum, dacă reușim să câștigăm acasă, să batem pe Botoșani, atunci începem și noi să visăm. Altfel ar fi păcat de tot efortul care s-a făcut aici. Sunt și eu ca Jurgen Klopp, în vara mă retrag, am obosit. Glumesc, nu am plecat când aveam motive serioase. La două săptămâni de la operație eram în vestiar la ei. Acest club mi-a întins o mână de ajutor și nu a fost ușor. 20 de plecări și 22 de veniri… Pe listă avem doar 12 străini, am făcut acest lucru pentru că trebuia să o fac, iar timpul îmi va da dreptate”, a declarat Mircea Rednic, conform sursei citate anterior.

