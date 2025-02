Ionel Ganea a făcut praf un jucător după FCSB - Dinamo 2-1: "La nivelul ăsta nu poți să faci asemenea greșeli" - Antena Sport

Ionel Ganea, în timpul unui interviu - Hepta Maxime Sivis a fost criticat dur de Ionel Ganea, după FCSB – Dinamo. Fundaşul dreapta francez a alunecat în careu la faza la care Jordan Gele a înscris golul de 2-1, care a decis derby-ul de pe Arena Naţională. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „La nivelul ăsta nu poți să faci asemenea greșeli, să aluneci în careu, să permiți adversarului să facă tot ce dorește. Păcat, pentru că Dinamo merita cel puțin un rezultat de egalitate. Dar fotbalul e pe goluri, nu pe statistici, nu pe posesie sau ocazii. Steaua a marcat două goluri și a câștigat meciul. Ionel Ganea l-a criticat pe Maxime Sivis după FCSB – Dinamo 2-1 Ca atacant poți să nu faci nimic tot meciul, dar să marchezi un gol și să fii erou. Așa a făcut Gele, și cu ajutorul lui Sivis. Nu sunt dezamăgit de jocul lui Dinamo, dar la asemenea nivel nu poți face așa greșeli în apărare. Dacă Sivis nu aluneca, poate Gele nu marca. Gele l-a înlocuit cu brio pe Bîrligea. Absența lui Bîrligea nu s-a văzut deloc. După părerea mea, Cisotti poate fi declarat omul meciului. E un transfer reușit, meritul lui Dorinel Munteanu că l-a adus în România”, a spus Ganea, citat de gsp.ro. Zeljko Kopic şi-a taxat jucătorii după FCSB – Dinamo 2-1 Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (47 de ani), nu şi-a ascuns nemulţumirea după ce echipa lui a fost din nou învinsă de FCSB în acest sezon. Reclamă

Reclamă

A fost al treilea meci pe care Dinamo l-a pierdut cu marea rivală în acest sezon şi a şaptea înfrângere la rând a „câinilor” cu FCSB. Chiar dacă Politic a reuşit un assist, iar Stipe Perica a marcat primul lui gol pentru Dinamo, Kopic a spus că cei doi ar fi putut face mai mult în atac. Totodată, antrenorul „câinilor” se aştepta la mai mult şi de la Astrit Selmani.

„Am început meciul foarte bine. Am avut câteva ocazii. Am dominat jocul. După primul gol era important să blocăm. La astfel greșeli plătim scump. Poate că FCSB a câștigat mai multe dueluri la mijloc. Nu pot spune că nu am avut momente bune, dar nu a fost de ajuns pentru a câștiga meciul.

Ei au jucat multe meciuri. I-am prins pe ei într-un moment bun. Eu ca antrenor sunt dezamăgit. Am controlat jocul, am fost periculoși. Politic, Perica și Selmani ar fi putut face mai mult în atac.

Reclamă