Jucătorul de două milioane de euro propus lui Dan Şucu! Ar fi titular la Rapid: "Nu are atacant" - Antena Sport

Unul dintre cei mai în formă jucători din Liga 1 i-a fost propus lui Dan Şucu. Tocmai a decis derby-ul din ultima rundă a play-off-ului. Vladislav Blănuţă a marcat golul victoriei celor de la U Cluj în disputa cu marea rivală, CFR Cluj. Jucătorul aparţine de FCU Craiova, iar Adrian Mititelu vrea 4 milioane de euro pentru a-l ceda.

Fostul internţional, Basarab Panduru îi transmite lui Dan Şucu să-l cumpere pe Vladislav Blănuță. Spune că Adrian mititelu s-ar mulţumi şi cu 2.000.000 de euro.

Vladislav Blănuţă, propus lui Dan Şucu

Vladislv Blănuţă e dor împrumutat l U Cluj, fără opţiune de cumpărare. Atacantul a fost dorit şi de Gigi Becali la FCSB, dar Basarab Panduru spune că s-ar potrivi mai mult la Rapid. Îi transmite lui Dan Şucu faptul că merită 2 milioane de euro.

„Să se ducă unde Blănuță? La CFR, dacă rămâne Louis Munteanu, nu are cum. La FCSB, dacă rămâne Bîrligea, nu are cum. Să zicem că se întoarce la Craiova și vrea să-l vândă cu două milioane, de exemplu. U Cluj are 2 milioane? Nu, deci îi scoatem din cărți.

Crezi că s-ar duce Blănuță la FCSB? S-ar duce și el undeva unde să joace. El poate să plece în străinătate și de la Rapid, și de peste tot. La Rapid parcă l-ai vedea. Ar putea să se bată cu toată lumea de acolo. Rapid nu are atacant. Peste Bîrligea și Louis nu se duce că poate nu joacă acolo. Mă duc undeva unde să joc meci de meci.