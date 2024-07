Jucătorul numit "cel mai bun din România" şi care i-a fost recomandat lui Gigi Becali semnează! I se plăteşte clauza - Antena Sport

Gigi Becali a luat o decizie radicală privind transferurile!

Gigi Becali a anunţat că a luat o decizie radicală privind transferurile. Patronul roş-albaştrilor nu mai doreşte să vorbească despre niciun transfer la FCSB. Recent, Becali a precizat că nu îl poate transfera pe Louis Munteanu, pe care şi-l dorea la FCSB.

Becali se concentrează pe dubla cu Maccabi Tel Aviv din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. FCSB – Maccabi Tel Aviv se dispută, în această seară, de la ora 20:30, pe stadionul Ghencea. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Returul, care este decisiv pentru calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, va fi transmis în exclusivitate pe Antena 1 şi în AntenaPLAY miercuri, 31 iulie, de la ora 21.00.

Obiectivul lui Gigi Becali în cupele europene este accederea în grupele Ligii Campionilor. Patronul roş-albaştrilor ar da, astfel, o lovitură financiară uriaşă.

„Eu nu vorbesc dacă trec de Maccabi. Eu vorbesc numai de grupele Ligii Campionilor. Nu mă interesează câți bani iau cu Maccabi. După aia, dacă vrea Domnul, vorbesc de Sparta Praga.

După aia vorbesc de play-off și gata. Eu nu vorbesc de câți bani iau cu Maccabi. Eu vorbesc de final, aia țintesc, finalul… Liga Campionilor grupe!

Sunt 15-20 de milioane calificarea, plus bilete, plus market-pool, plus 3 milioane o victorie… Deci ajungi la 45-50 de milioane”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.