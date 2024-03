Jucătorul transferat de Dinamo, şocat după ce a ajuns în România: "A fost prima dată când am văzut aşa ceva!" - Antena Sport

Jucătorul transferat de Dinamo, şocat după ce a ajuns în România: „A fost prima dată când am văzut aşa ceva!”

De asemenea, Edgar Ie a dezvăluit că a rămas „mască” atunci când i-a văzut pe fanii „câinilor” venind la hotelul în care erau cazaţi jucătorii, înaintea unui meci, deşi situaţia echipei nu este cea mai bună. Stpperul s-a declarat convins de faptul că Dinamo se poate salva de la retrogradare.

„Știam despre București că e un oraș frumos în care să locuiești și să joci. Am avut o perioadă în care nu am jucat și oferta asta a însemnat o oportunitate bună pentru mine. E prima dată în viața mea când am văzut fanii venind la hotel înainte de meci să ne susțină, deși situația noastră nu e cea mai bună.

(n.r. Se poate salva Dinamo?) Da, da, sigur că da! O să ieșim din situația asta. Nu o să fie ușor, dar o să reușim”, a declarat Edgar Ie, conform sport.ro.

Dinamo, tot mai aproape de ieşirea din insolvenţă, după ultima datorie plătită

Dinamo este tot mai aproape de ieşirea din insolvenţă, după ultima datorie plătită. Şefii „câinilor” însă mai trebuie să plătească o sumă considerabilă de bani pentru ca echipa să facă acest pas.

Conform fanatik.ro, Dinamo mai are o datorie de 826.000 de euro. Dacă aceasta va fi plătită, trupa din Ştefan cel Mare va ieşi din insolvenţă. Oficialii „câinilor” au plătit, până în acest moment, suma de peste 1,5 milioane de lei la ANAF. Drept garanţie până la plata tuturor datoriilor, ANAF va avea ca garanţie baza de la Săftica a „câinilor”.

Conform planului de reorganizare al clubului, Dinamo ar urma să iasă din insolvenţă în 2025, după ce îşi va plăti toate ratele eşalonate la ANAF. Însă, oficialii „câinilor” forţează ieşirea din insolvenţă în acest an. Până când va ieşi din insolvenţă, Dinamo trebuie să rezolve toate litigiile cu foştii jucători. Concret, „câinii” au litigii cu Diego Fabbrini, Ismael Lopez, Juan Camara și Rene Hinojo. Toţi aceşti jucători îşi cer salariile restante, iar suma se ridică la peste 1,1 milioane de euro. Aceste datorii faţă de foştii jucători au fost şterse de la Dinamo, după aprobarea noului plan de reorganizare al clubului.

