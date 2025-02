"La Munteanu a fost penalty!" Dan Petrescu a contestat arbitrajul după FCSB - CFR 1-1! S-a plâns și de program: "Nu e fair-play" - Antena Sport

Sper să găsesc 10 jucători valizi pentru meci. Sunt foarte mulți jucători cu probleme. Mi se pare că suntem dezavantajați și cu programul și cu arbitrajele. Asta este.

Nu țin minte să aibă ocazii, chiar nu țin minte! Așa a fost și la Botoșani, ziceau că ne-au dominat și nu au avut ocazii!

Azi am avut ocazii prin Munteanu, prin Camora, ocazii bune de tot. Îmi pare rău pentru băieți, meritam victoria!

Nu știu ce să facem! Meciul de miercuri mi se pare mult prea aproape, avem probleme!

Dacă pleacă Louis Munteanu? Ce să zic.. nu mai zic nimic”, a spus Dan Petrescu, la digisport.ro.

„Ai fi pregătit să pleci de la CFR Cluj?” Louis Munteanu a dat răspunsul pe loc, după ce a marcat în 1-1 cu FCSB!

Louis Munteanu a vorbit despre o posibilă plecare de la CFR Cluj, după ce a marcat în meciul cu FCSB, încheiat la egalitate, scor 1-1. Atacantul lui Dan Petrescu a vorbit despre interesul celor de la Parma, după partida de pe Arena Națională.

La interviu, lui Louis Munteanu i s-a transmis faptul că a fost urmărit, din tribune, de scouterii celor de la Parma, la partida cu FCSB. Acesta s-a declarat bucuros de faptul că se simte apreciat, însă a transmis că nu știe nimic despre un posibil transfer.

De asemenea, acesta a spus că ar fi pregătit să plece de la CFR Cluj, însă a dat de înțeles că nu se gândește, cel puțin în momentul de față, la o despărțire de formația din Gruia.

Totodată, Louis Munteanu a vorbit și despre meciul cu echipa lui Gigi Becali și a dezvăluit că i-a dedicat golul marcat tatălui său, care a suferit recent o intervenție chirurgicală.

„Se putea mai mult, prima repriză a fost fără intensitate. În a doua parte am intrat mai bine, am marcat repede, s-a schimbat jocul. Dacă eram mai deștepți puteam să câștigăm lejer, s-a văzut că sunt obosiți după meciul cu United. Puteam să scoatem mai mult.

Mesajul era pentru tatăl meu, doar pentru el, nu a fost nimic. I-am dedicat acel gol, a fost familia la mine la Cluj. Acum s-a operat la ochi, i-am dedicat golul prin acel gest. I-am făcut o surpriză.

În multe meciuri dăm gol și după pe final nu ținem de scor. Ne pare rău, erau obosiți și trebuia să gestionăm mai bine.

(n.r. Scouterii de la Parma te-au urmărit la acest meci) Mă bucur că sunt apreciat, eu nu știu nimic, sincer. Sunt cu capul aici, la CFR și sper să o țin tot așa, să ajungem în play-off.

(n.r. Ai fi pregătit să pleci la CFR Cluj?) Pregătit sunt mereu, de când m-am întors aici. Am zis că vin să am evoluții cât mai bune. M-au vrut toți aici, sper să am evoluții cât mai bune, nu cred că i-am dezamăgit până acum.

Eu nu știu nimic până acum, trebuie să vorbească altcineva despre aceste lucruri, nu eu”, a spus Louis Munteanu, conform sursei citate.