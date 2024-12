"La Rapid nu au loc fetiţele cu fustiţă!" Marius Şumudică, dezvăluiri despre gesturile făcute spre fanii lui Dinamo: "Le-am arătat geaca" - Antena Sport

Nu am văzut, am fugit să îl iau pe Selmani de acolo. Am vorbit cu domnul Kopic şi dânsul a încercat să aplaneze. Nu am văzut faza, nu pot să mă edific. Voiam să nu mai ia şi alţi jucători cartonaş roşu. Trebuie să fim agresivi, să fim bărbaţi… asta le-am cerut eu. Aşa câştigăm şi puncte şi respect. La Rapid nu au loc fetiţele cu fustiţă… la mine nu e loc cu fustiţă şi dresuri.

Să reuşim să ducem Rapidul în cupele europene. Ar însemna ceva enorm pentru jucători şi pentru mine.

O să vedeţi la pregătiri, vor urma nişte discuţii între Crăciun şi Revelion. Vedem ce putem aduce. Cred că la Genoa nu există jucători slabi, în Serie A. Vedem ce poate să ne aducă domnul Şucu şi ce ne dă antrenorul de acolo. Ţinta numărul 1 este Ciobotariu, vedem dacă Sepsi vrea să ni-l dea„, a declarat Marius Şumudică la digisport.ro.

Rapid a ratat şansa de a încheia anul pe loc de play-off. Giuleştenii sunt pe locul 8 în Liga 1, la două puncte în spatele Petrolului.

Dinamo – Rapid 0-0

Meciul a început cu câteva minute întârziere, din cauza materialelor pirotehnice aruncate în teren de ambele galerii. Rapidiştii au avut prima ocazie a înfruntării, în minutul 7, când portarul dinamovist Roşca a respins în bară şutul lui Boupendza. Gazdele au replicat prin şutul trimis în plasa laterală de Cătălin Cîrjan, în minutul 27, şi cu şutul lui Dennis Politic deviat în corner de Aioani, în minutul 31. Repriza s-a terminat cu dubla ratare a lui Dennis Politic, din minutul 45.

Dinamo a cerut penalti în minutul 76, la o intrare asupra lui Cătălin Cîrjan în careul giuleştenilor, apoi, în minutul 87, Alex Dobre a pătruns în careu însă nu a pasat la tim, iar pe final au apărut şi nervii, doi jucători fiind eliminaţi, câte unul de la fiecare echipă. Arbitrul Marian Barbu i-a dat roşu iniţial lui Costin, apoi, după verificare VAR, l-a anulat, dându-i acestuia doar galben, şi l-a eliminat, în schimb, pe Opruţ.

În clasament, Dinamo are 36 de puncte şi încheie anul pe locul secund, în timp ce Rapid se află pe locul 8, cu 29 de puncte.

DINAMO: Al. Roşca – C. Costin, K. Boateng, Homawoo, Opruţ – P. Olsen, Gnahore, C. Cîrjan (I. Mărginean 83) – G. Milanov (Hakim Abdallah 70), Selmani, Politic (A. Luna 90+8). ANTRENOR: Zeljko Kopic

RAPID: Aioani – Braun, C. Ignat, Paşcanu, Borza – T. Christensen, Hromada (Kait 72) – R. Pop (A. Dobre 46), Emmers (Gojkovic 80), Petrila (Micovschi 89) – Boupendza. ANTRENOR: Marius Şumudică

Cartonaşe galbene: Selmani 23, Gnahore 33, P. Olsen 90+3, C. Costin 90+6, Patriche 90+8 / Boupendza 16, Aioani 21, Paşcanu 68

Cartonaşe roşii: Raul Opruţ (Dinamo) min. 90+6, Christopher Braun (Rapid) min. 90+6

Arbitri: Marian Barbu – George Neacşu, Laszlo-Imre Bucsi

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Claudiu Marcu