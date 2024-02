Laurenţiu Reghecampf a primit o lovitură teribilă! Trebuie să achite 200.000 de euro pentru a nu fi "interzis" în fotbal - Antena Sport

Reclamă

„În temeiul art. 85.3.a din RD, sancționarea debitorului Reghecampf Laurențiu cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală a obligațiilor stabilite prin Hotărârea nr. 753/CL/24.10.2023, în sumă de 200.000 Euro net și 455 lei cu titlu de taxă de procedură, dar nu mai mult de 2 ani„, se arată în decizia Comisia de Discilplină şi Etică a FRF.

Cele două părţi se pot judeca şi în civil pentru recuperarea prejudiciului, după finalizarea tuturor termenelor pe plan sportiv.

Reclamă

Mihai Rotaru anunţase, în luna noiembrie, că suma pe care o are de primit de la Reghecampf este mult mai mare. În total, ar avea de recuperat o jumătate de milion de euro.

”Mă uit în cont în cont mâine. Nu am primit. Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000 de mii, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.

Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțam. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Până în acest moment, Laurențiu Reghecampf a fost antrenorul Universității Craiova, de asta nu am făcut conferință de presă de prezentare a unui nou antrenor până acum.

Reclamă 4 / 0/3

Am câștigat la comisii, cum să îl las? Mai are să îmi dea și niște bani înapoi, nu mulți. Mai puțin de 500.000 de euro”, a spus Mihai Rotaru la fanatik.ro. Apariţie de senzaţie a femeii care urmează să îl facă din nou tată pe Laurenţiu Reghecampf Iubita antrenorului român, Corina Caciuc, a mers la o fermă alături de Laurenţiu Reghecampf şi de băieţelul lor, Liam. Ea urmează să îl facă din nou tată pe Laurenţiu Reghecampf (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). „Reghe” are 3 băieţi, pe Luca, pe Laurenţiu Jr. „Bebeto” şi pe Liam. Pe primul, Reghe îl are cu Mariana Pfeiffer, pe „Bebeto” îl are cu Anamaria Prodan, iar pe Liam cu actuala parteneră de viaţă, Corina Caciuc. „Semeni cu Georgina Rodriguez, iubita lui Ronaldo”, a fost un mesaj primit, pe Instagram, de Corina Caciuc. Pozele postate de Laurenţiu Reghecampf pe Instagram au adunat rapid mii de like-uri pe reţeaua de socializare. Printre cei care au apreciat poza se află şi Gabriel Tamaş, fotbalistul retras anul trecut din activitate. Anamaria Prodan, fosta soţie a lui Laurenţiu Reghecampf, şi-a refăcut şi ea viaţa după despărţirea de antrenorul român. După ce a fost o scurtă perioadă cu Flavius Nedelea, Anamaria Prodan formează acum un cuplu cu boxerul român Ronald Gavril, cu 14 ani mai tânăr decât ea.

Care este următorul jucător care va fi transferat de FCSB pentru cel puțin 5 milioane de euro? Darius Olaru Florinel Coman Adrian Şut Octavian Popescu Siyabonga Ngezana Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...