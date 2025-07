Sorin Cârţu a dat verdictul! Dezvăluiri despre noul jucător al lui Mirel Rădoi: "Are tupeu" - Antena Sport

Preşedintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, Sorin Cârţu este impresionat de noul jucător al lui Mirel Rădoi, Mihnea Rădulescu. Oficialul oltenilor l-a remarcat în primele două meciuri din Liga 1, contra celor de la UTA şi FC Argeş.

Sorin Cârţu l-a lăudat, la scenă deschisă, pe Mihnea Rădulescu după meciul câştigat de către echipa lui Mirel Rădoi, în faţa celor de la FC Argeş, scor 3-1.

Sorin Cârţu îl laudă pe Mihnea Rădulescu

Mihnea Rădulescu a înscris golul de 2-1 al oltenilor, chiar înaintea pauzei meciului cu FC Argeş. A fost prima sa reuşită la echipa lui Mirel Rădoi. Jucătorul transferat de la Petrolul pentru suma de 400.000 de euro l-a impresionat pe președintele oltenilor, Sorin Cârţu, după numai două apariții pentru olteni.

”Mi-a plăcut cum a gândit Mihnea Rădulescu faza respectivă și nu a fost impacientat, chiar a făcut și o fentă înainte de a trage și a plasa balonul lângă Lazar. Mi se pare o achiziție bună, are tupeu, joacă și vrea să exploateze această șansă de U21. Poți să-l ai oricând în teren fără să te gândești că e under, cel puțin ce am văzut până acum.

Și la UTA a avut ocazii bune, a avut una unde a fost individualist, trebuia să facă 2 contra 1 cu Baiaram. A doua a dat în bară.Sper să-l ajute golul și să-l întărească. Asta așteptăm de la toți. Asta așteptăm și de la Baiaram, continuitate”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro.