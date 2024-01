Leo Grozavu, după ce elevii lui au fost învinşi cu scor de tenis de Sepsi: "Ne-am făcut de râs, trebuia să schimb toată echipa" - Antena Sport

Reclamă

”Greu de dat explicații. Un rezultat rușinos, ne-am prezentat lamentabil. Face parte din fotbal. Trebuie să fim puternici, tari și să facem mai mult pentru viitor. Începând cu mine, toți am fost de râs.

Specific nouă, când adversarul nu ajunge la poartă, o băgăm noi în propria poartă. Ăsta e fotbalul, trebuie să ne revenim, pentru că altfel vom avea probleme. Toate execuțiile din prima repriză arătau că ne tremură picioarele.

La pauză trebuia să fac 10 schimbări. Toată echipa trebuia schimbată. După un astfel de eșec, lucrurile se văd rău. Suntem la pământ, dar trebuie să ne ridicăm. Asta a fost, e greu de explicat, frică de a juca, am interpretat fazele greșit. Am făcut cadouri și am picat din punct de vedere mental.

Cam ăștia sunt jucătorii. Numai dacă nu vine vreun Messiah pe parcurs. În turul de campionat tot ei au dus greul, trebuie să ne descurcăm”, a spus Leo Grozavu, la finalul partidei, pentru digisport.ro.

Sepsi – Poli Iaşi 6-0!

Sepsi a avut un start fulminant în noul sezon al Superligii. Covăsnenii au condus cu 3-0 la pauză pe Poli Iaşi, în primul meci al etapei cu numărul 21. Florin Ilie a deviat în propria poartă pentru deschiderea scorului, în minutul 20, relatează news.ro. În minutul 34 gazdele au primit penalty, după un henţ comis de Martac în propriul careu, iar Cosmin Matei a transformat în minutul 36, pentru 2-0. După alte şase minute, Nicolae Păun a stabilit scorul pauzei, 3-0 pentru Sepsi. Kallaku a înscris şi el în minutul 63, iar Marius Ştefănescu a făcut 5-0 în minutul 84. Ultimul gol al meciului s-a consemnat în minutul 88 şi a fost înscris de Mihai Bălaşa, din penalti. Sepsi s-a impus cu 6-0, cea mai categorică victorie a sezonului pentru echipa lui Storck, şi ocupă locul 5 în clasament, cu 33 de puncte. Poli Iaşi este pe locul 14, cu 23 de puncte.

