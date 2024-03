Liderul galeriei Rapidului, reacţie categorică după ce giuleştenii riscă să fie suspendaţi: "Să se ducă la teatrul de păpuşi!" - Antena Sport

Reclamă

Liderul galeriei Rapidului s-a revoltat şi a transmis un mesaj dur. Acesta a declarat că fanii au făcut spectacol, la meciul care a umplut Arena Naţională. Acesta a menţionat că torţele nu sunt o noutate nici pentru stadioanele mari din Europa, mărturisind că se vor lua măsuri dacă se va ajunge la o suspendare.

„Nu e normal. Ne gândim și la o formă de protest dacă se va întâmpla asta. Noi am făcut spectacol. Am doborât recordul de spectatori și acum vor să distrugă tot ceea ce noi am construit în acești ani.

A văzut o țară întreagă și toată Europa ce spectacol pot face suporterii Rapidului. Și ei ne suspendă pentru asta? Dacă vor doar aplauze să se ducă la teatrul de păpuși! Repet, nu a fost niciun incident.

Torțe se dau pe toate stadioanele din lume. Îi suspendă și pe cei de la PSG care au dat zeci de torțe în Liga Campionilor? Sau Bayern Munchen și alte echipe? Ultrașii lui Napoli n-o să aibă torțe pe Camp Nou? Chiar nu înțeleg. Cei de la FCSB au aruncat cu materiale pirotehnice în teren.

Nu putem să fim noi pedepsiți. Galeria Rapidului a readus suporterii pe toate stadioanele din România. Dacă vom fi suspendați vom avea și noi o ședință și vedem cum o să reacționăm, nu putem să fim batjocoriți că facem spectacol”, a declarat Liviu Ungurean, pentru fanatik.ro.

Veste teribilă pentru Rapid, după victoria uriaşă din derby-ul cu FCSB Veste teribilă pentru Rapid, după victoria uriaşă din derby-ul cu FCSB! Echipa giuleşteană riscă să joace un meci fără galerie sau cu tribunele goale! Arbitrul partidei, Ovidiu Haţegan, şi observatorul meciului, Eduard Alexandru, au scris în raportul meciului că ambele galerii au folosit materiale pirotehnice. Astfel, o procedură disciplinară s-a deschis automat. „Deja procedura disciplinară s-a demarat la FRF, fiindcă arbitrul și observatorul au scris despre asta în rapoarte. Și chiar dacă nu a fost nevoie să se întrerupă meciul, probabil că vor disputa cel puțin o partidă de acasă cu porțile închise. Pentru că incidentele au avut loc într-o întâlnire considerată acasă pentru Rapid, chiar dacă s-a jucat pe Arena Națională”, au declarat surse citate de gsp.ro. Ovidiu Haţegan a şi întrerupt derby-ul, în minutul 52, după ce două torţe aruncate dinspre galeria rapidistă au ajuns pe gazon. Fundaşul central Joyskim Dawa a fost surprins de camerele video în timp ce stingea una dintre torţe. Meciul s-a reluat după câteva zeci de secunde de întrerupere.

