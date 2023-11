Liviu Ciobotariu s-a despărţit de Sepsi! Anunţul oficial al clubului covăsnean - Antena Sport

Nu jucăm cum am gândit acum 3-4 luni în urmă. Din păcate, cu jocul de astăzi, nu putem spera decât la evitarea retrogradării. Din ce am văzut și azi și în ultimele meciuri, în afară de meciul cu Rapid, nu am jucat nimic.

Trebuie schimbat ceva, așa nu mai merge. Dacă rămâne așa, nu avem speranțe că se schimbă ceva. În ultimele două săptămâni am sperat că echipa o să arate altfel, dar din min. 45 n-am mai jucat nimic.

Parcă nici forță n-am avut. Am arătat jalnic! Mi-a fost rușine să văd repriza a doua”, a spus Laszlo Dioszegi pentru iamsport.ro.