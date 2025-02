Lovitură pentru Gică Hagi! Titularul care e la un pas să se despartă de Farul - Antena Sport

„Au câştigat net. Din minutul 1 până în minutul 90 am arătat că nu suntem echipă de playoff, nu merităm. Să vedem ce facem de mâine pentru că va fi un an foarte greu. Nu am avut puterea să jucăm de la egal la egal cu CFR Cluj. Eu asta am văzut, din când în când, am avut anumite momente, dar e prea mare diferenţa.

Trebuie să coborâm cu picioarele pe pâmân şi am arătat că nu suntem echipă de playoff. Vom avea şedinţă în club şi vom vedea ce decizii vom lua”, a spus Gică Hagi la digisport.ro.