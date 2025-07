Clubul care a recunoscut negocierile cu Gigi Becali pentru un jucător de la FCSB: "Am discutat cu patronul echipei" - Antena Sport

Petrolul insistă pentru transferul lui Alexandru Băluţă, jucător ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali. Prahovenii au ajuns la un acord cu conducerea campioanei şi aşteaptă acum ok-ul atacantului de 31 de ani.

În cazul în care jucătorul va ajunge pe “Ilie Oană”, Becali ar urma să plătească şi o parte din salariul lunar de 20.000 de euro pe care îl are Băluţă la FCSB.

Petrolul, aproape de transferul lui Alexandru Băluţă

”Da, există interes pentru Băluță, este clar. Am luat legătura cu el. Chiar am discutat și cu patronul echipei, s-a discutat și cu Meme Stoica. Ei sunt deschiși, acum depinde doar de jucător. Noi ni-l dorim și am spus-o că ne dorim orice jucător care aduce un plus.

Nu sub formă de împrumut, ar veni definitiv. Ar fi bine și pentru jucător să joace la o echipă cu stadionul plin.

Cu siguranță ne va ajuta și FCSB-ul dacă se va întâmpla. Așa cum a zis și patronul, probabil va plăti și el jumătate din salariu. Nu a spus nu, el a spus că mai așteaptă oferte din străinătate. Vedem, poate reușim să-l convingem”, a spus Claudiu Tudor, citat de digisport.ro.