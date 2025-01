Gică Hagi, dărâmat după CFR Cluj - Farul 3-1: "Nu suntem echipă de playoff! E prea mare diferenţa" - Antena Sport

Gică Hagi a fost dărâmat după CFR Cluj – Farul 3-1. Fostul său elev, Louis Munteanu, a reuşit un hat-trick de senzaţie. Pentru echipa lui Hagi a marcat Casap.

Farul este pe locul 12 în clasament şi se află în zona periculoasă a clasamentului. Hagi a admis că este un sezon ratat pentru echipa sa.

Gică Hagi cu greu şi-a găsit cuvintele după CFR Cluj – Farul 3-1

„Au câştigat net. Din minutul 1 până în minutul 90 am arătat că nu suntem echipă de playoff, nu merităm. Să vedem ce facem de mâine pentru că va fi un an foarte greu. Nu am avut puterea să jucăm de la egal la egal cu CFR Cluj. Eu asta am văzut, din când în când, am avut anumite momente, dar e prea mare diferenţa.

Trebuie să coborâm cu picioarele pe pâmân şi am arătat că nu suntem echipă de playoff. Vom avea şedinţă în club şi vom vedea ce decizii vom lua”, a spus Gică Hagi la digisport.ro.

Louis Munteanu, mesaj emoţionant după hat-trick-ul din CFR Cluj – Farul Constanţa 3-1

Louis Munteanu a fost omul meciului CFR Cluj – Farul Constanţa, câştigat de echipa lui Dan Petrescu, scor 3-1. Chiar dacă „Bursucul” nu a fost prezent la meci, din cauza unor probleme de sănătate, echipa sa nu a avut emoţii pe durata partidei din Gruia.