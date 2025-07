Zeljko Kopic, optimist înainte de primul meci de acasă al lui Dinamo: "Vom încerca să ne depăşim limitele" - Antena Sport

Jucătorii care au venit mai târziu s-au adaptat din ce în ce mai bine. Am analizat şi meciul cu Csikszereda şi am văzut că nu am început foarte bine în primele 15 minute.

Pentru acest meci, vom încerca să ne depăşim limitele. FC Botoşani e un adversar solid, domnul Grozavu e un antrenor căruia îi place să joace agresiv, cu multe dueluri, cu intensitate, cu tranziţii. Pregătim meciul, ne gândim doar la prestaţia noastră şi la cum să obţinem primele trei puncte pe teren propriu.

Ştiam că primul meci ne poate păcăli, a fost o lipsă de concentrare, o lipsă de comunicaţie. A fost ceva ce nu se poate întâmpla pe viitor, trebuie să începem meciul mult mai bine.