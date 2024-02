Marea problemă de la CFR Cluj, după înfrângerea cu Rapid: "Mutu şi Muhar se contrazic. Poate nu au înţeles jucătorii" - Antena Sport

„A fost un meci echilibrat, chiar dacă aparent am avut o posesie mai bună. Nu am avut o circulație cum aș fi dorit. Poate din cauza terenului, sau poate că nu am fost conectați.

Am greșit multe pase. A fost un meci de luptă. Rapid se apără foarte bine, știam lucrul acesta.

În primele două meciuri, ale mele, la CFR, oamenii de pe bancă au adus ceva în plus. În seara asta nu trebuie să găsim vinovați. Știm ce avem de învățat, victoria lor a venit printr-un gol puțin norocos.

Trebuie să fim mai concreți și în situațiile individuale, ne vom pregăti pentru play-off. Rapid a fost de la început printre favoritele la titlu. Această victorie a lor nu face o mare diferență, dacă FCSB nu se încurcă. Mă gândesc la noi, știm ce avem de făcut. Am stat în jumătatea lor. Trebuie să facem mai mult astăzi.

Megem înainte, e o înfrângere. Nu e un capăt de țară, chiar dacă jucam într-un meci cu o echipă cu care ne luptăm pentru locul 1 sau locul 2. Important este să mergem mai departe.”, a spus Adi Mutu, la digisport.ro.