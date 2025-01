Marian Aioani, declaraţie ciudată despre Petrila: "Doamne Ajută să plece cât mai repede!" Laude pentru Mitriţă, viitorul adversar: "Cel mai bun din România" - Antena Sport

Marian Aioni a făcut o declaraţie ciudată în ceea ce îl priveşte pe Claudiu Petrila, Autorul golurilor din meciul cu Poli Iaşi. Portarul Rapidului a spus că îşi doreşte ca Petrila să plece cât mai repede de la echipă.

În spaţiul public au apărut informaţii conform cărora Caludiu Petrila ar fi dorit în MLS. De asemenea, Aioni a spus despre următorul adversar, Alexandru Mitriţă, că este cel mai bun jucător din România.

Marian Aioani îşi doreşte ca Petrila să plece cât mai repede de la Rapid

„Ne-am îndeplinit obiectivul în seara asta. Păcat că nu s-au marcat mai multe goluri. Victoria ne-a dat un moral bun. Am încercat să ne detașăm de ce se întâmplă și să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut. Aaron Boupendza este colegul nostru, a fost golgeter în Turcia, fotbalistic ne putea ajuta.

Petrila este clar omul meciului, a marcat două goluri. Doamne ajută ca Petrila să plece cât mai repede din România! Trebuie să își facă și el bine familiei. Mister știa că sunt nemulțumit din cauza minutelor jucate, dar Ben a apărat foarte bine cât a fost în poartă și de aia a și rămas. Trebuie să ne autodepășim și să dăm tot ce avem mai bun.

E greu să vorbesc acum, am jucat trei meciuri în acest sezon și vorbesc de echipa națională… nu e bine, trebuie să am continuitate în primul rând, să am evoluții foarte bune, dar momentan este devreme să mă gândesc la echipa națională.