Marius Avram a dat verdictul, după ce ieşenii au reclamat un penalty neacordat în meciul cu Farul! - Antena Sport

Nici din camera VAR fratelui lui Istvan Kovacs nu i s-a atras atenţia că ar fi fost fault.

”Nici eu nu pot să înțeleg. E de neînțeles absența intervenției VAR. E fault. Atacantul nu se bagă sub piciorul adversarului, să spui că provoacă el.

Era în alergare, cu spatele la fundaș. E călcat și faultat în mod evident. Este un fault clar, ar fi trebuit acordată lovitură de la 11 metri”, a spus Marius Avram la digisport.ro.

Florin Prunea cere explicaţii de la Vassaras!

Florin Prunea, care e observator UEFA, a cerut explicaţii de la preşedintele CCA, Kyros Vassaras după această fază.

”Nu e posibil, atacantul aleargă în mod natural, este călcat. Apoi, a fost și schimbat. Președintele CCA este obligat să dea o explicație dopă faza asta. E prea evident”, a declarat Florin Prunea pentru aceeaşi sursă.

Poli Iaşi – Farul 2-3. Meci nebun în Copou! Jucătorii lui Gică Hagi au câştigat cu emoţii după ce au condus cu 3 goluri! Poli Iaşi – Farul 2-3, duel din etapa a 18-a din Liga 1, a fost în format live text, pe AS.ro. Campioana a reuşit primul succes, după şase etape consecutive fără victorie. Farul a obţinut cu emoţii o victorie ce părea extrem de facilă la pauza meciului. Constănţenii au condus cu 3-0, dar ieşenii au revenit în repriza secundă, marcând două goluri şi având o bară. În urma acestei victorii, Farul a urcat pe 7 în Liga 1, la egalitate cu FC Hermannstadt, echipa aflată pe locul 6. Ambele au 25 de puncte. Politehnica Iași: Lung – Martac, Samayoa, Katanec, R. Ispas – A. Roman, Bordeianu, Garrobio – A. Dumitru, Harrison, Figueiredo. Rezerve: Ailenei, Florin Ilie, V. A. Ciobanu, Gheorghiță, R. Tincu, R. Ion, S. Buș, Stefanovici, Jatoba. Antrenor: Leo Grozavu Farul: Aioani – Dussaut, Larie, M. Popescu, Kiki – Vînă, Artean, Grameni – Rivaldinho, Louis Munteanu, Budescu. Rezerve: Buzbuchi, Sîrbu, Marins, Queiros, N. Popescu, Borgnino, E. Sali, A. Mazilu, Da Costa. Antrenor: Gheorghe Hagi Farul fusese învinsă în ultima etapă de Voluntari. Ilfovenii le-au atribuit campionilor un eşec categoric şi s-au impus cu scorul de 4-2. În ultimele şase etape, pe lângă înfrângerea cu Voluntari, campioana remizase cu Hermannstadt, Botoşani, UTA şi U Cluj şi fusese învinsă de CFR Cluj. De asemenea, în această perioadă, Farul a fost eliminată şi din Cupa României, după ce a fost învinsă de Gloria Buzău. De cealaltă parte, Poli Iaşi a remizat în ultimele cinci etape din Liga 1. Moldovenii au încheiat la egalitate cu Hermannstadt, CFR Cluj, Oţelul, Dinamo şi FCU Craiova, şi ocupă locul 12 în Liga 1, cu 19 puncte. Reclamă

Discursul lui Gică Hagi, înainte de meciul de la Iaşi

Discursul lui Gică Hagi, înainte de meciul de la Iaşi. Campioana are nevoie de victorie pentru a reveni pe loc de playoff. Hagi a recunoscut că situaţia de la echipă nu este tocmai bună.

Farul Constanţa are un sezon slab. După 17 etape, campioana en-titre se află pe locul 8, cu 22 de puncte. Hagi spune că echipa sa nu mai are voie să facă paşi greşiţi.

“Fiecare meci devine foarte important. Am făcut multe greşeli până acum. Sper că de acum încolo să avem o reacţie foarte bună, şi să devenim mult mai pragmatici, mult mai atenţi la tot ce se întâmplă, pentru că chiar am primit goluri multe. Avem victorii puţine. E o situaţie care normal că ne îngrijorează, normal că suntem preocupaţi, dar cred că trebuie să reacţionăm la toată situaţia asta. Va fi o luptă grea, dar cred eu că echipa are resurse să facă lucrurile astea”, a spus Gică Hagi, conform news.ro.

Hagi a avut cuvinte de laudă despre adversara de vineri. “Adversarul este foarte periculos, atât în deplasare cât şi acasă, pentru că are ritm, are intensitate în tot ce face. E un adversar care e activ din minutul 1 până minutul 90. Joacă pe teren propriu. Încercăm să facem un meci complet, un meci foarte bun ca să venim cu ceva pozitiv la Constanţa. Au crescut de la meci la meci, au făcut foarte bine în meciurile din deplasare, acasă au făcut la fel, au jucat bine. Atâta timp cât marchezi trei goluri echipei CFR în sezonul acesta înseamnă că ceva au. Leo a făcut o muncă bună şi toţi cei din staff. Şi cred că au crescut şi ei de la meci la meci, aşa cum a făcut-o şi Galaţiul”, a mai declarat antrenorul Farului.