Marius Şumudică, show total la declaraţii: "Încerc să îl copiez pe Simeone!" Despre Ankeye: "Nu a jucat 90 de minute de 2 ani de zile" - Antena Sport

Rapid a debutat cu o victorie în 2025 şi a urcat pe loc de playoff. Claudiu Petrila a reuşit „dubla” care a adus victoria. La finalul partidei, Marius Şumudică s-a declarat mulţumit de prestaţia echipei sale.

În urma acestei victorii, Rapid a ajuns pe locul 6 în clasamentul Ligii 1, ultimul care asigură prezenţa în playoff. Sumudică a plecat direct la vestiare după fluierul final şi a spus că încearcă să îl copieze pe Simeone.

„Dacă ai atâtea situaţii de a marca şi nu reuşeşti să marchezi, trăieşti cu emoţii. Este foarte greu de suportat, din ce în ce mai mult. Am avut o sumedenie de ocazii, nu dau nume că nu îmi place. Am avut vreo 20 şi ceva de ocazii, e putin. Trebuia să fim mai clari. Am avut şi posesie cu 60 la sută, că şi aşa spunea lumea că noi nu dominăm pe nimeni. A existat un moment de relaxare când au avut 2-3 ocazii. Nu am relxarea asta. În loc să marcăm golul 2 şi golul 3 şi să ne facem jocul uşor, trăim cu emoţii. Ăsta e Rapid. La ultima fază, la norocul pe care l-am avut eu, trebuia să primim gol. Îmi place Simeone, numai că nu mă îmbrac în negru.

Încerc să îl copiez pe Simeone. Dacă sunt agitat, de ce sunt agitat. Dacă nu sunt agitat, de ce nu sunt agitat. Nu am niciun vârf, el a jucat număr 9, îl am doar pe Burmaz. În momentul de faţă suntem pe locul 6, am ajuns aici în 3 luni de muncă. E clar că ne aşteaptă un meci extrem de dificil sâmbătă. Suntem descoperiţi, încerc să găsim soluţii. Nu ştiu ce să vă spun, există birocraţi, problema cu actele. 90 la sută nu îl avem cu Universitatea Craiova. Ankeye nu a jucat 90 de minute de 2 ani de zile. Ok, vine din Serie A, sper să ne ajute. Să vedem acum. Eu am spus de când eram analist că trebuia să îl ia pe Ciobotariu. Cred că clubul nostru face eforturi să îl aducă pe Ciobi de acum. Există nemulţumiri în sânul lotului că de ce unul nu joacă mai mult, că de ce nu joacă. Când am intrat în cabine, era o inmormântare şi le-am spus că au uitat să se bucure. Am un contract, îl respect, există clauze, sunt în grafic. În opinia mea, la meciul cu Universitatea Craiova plecăm cu şansa a doua„, a spus Marius Şumudică la digisport.ro.

