Marius Șumudică și Robert Niță l-au auzit pe Dan Nistor și au cedat: "E grav ce spune!" / "Băi, Nistore, de ce?" - Antena Sport

Marius Șumudică și Robert Niță l-au auzit pe Dan Nistor și au cedat Dan Nistor, în timpul unui meci / Hepta Marius Șumudică și Robert Niță l-au auzit pe Dan Nistor, după meciul Universitatea Craiova – U Cluj, scor 1-1 (5-4 d.l.d), și au cedat. Cei doi foşti atacanţi l-au arătat cu degetul pe veteranul „Şepcilor Roşii” şi sunt convinşi că Nistor va avea probleme în vestiar. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Când stai în 5-6 inşi, e greu să duci un campionat„, a fost declaraţia oferită de Dan Nistor care a stârnit critici dure. Mijlocaşul în vârstă de 35 de ani i-a bulversat pe Şumudică şi Niţă. Marius Șumudică și Robert Niță l-au auzit pe Dan Nistor și au cedat „Din acest moment, Nistor va fi privit cu ostilitate când va intra în vestiar. E grav ce spune, a dat şi în cei care au făcut selecţia lotului. E clar că există o oarecare tensiune în vestiar, e clar că s-au mai spus aceste lucruri„, a declarat Marius Şumudică la primasport.ro. „Nu-mi plac declaraţiile astea cu scuzele, de ce nu a luat altul mingea să bată? Băi, Nistore, de ce nu a bătut altul? Să spui că echipa asta stă în 5-6 jucători… E o problemă de vestiar. Înseamnă că tu eşti în ăia 5-6 jucători buni…„, a reacţionat şi Robert Niţă. Dan Nistor a dus meciul la lovituri de departajare după un gol marcat din penalty, în minutul 120+10. El şi Filip Ilie au ratat apoi de la 11 metri, iar U Cluj a ratat astfel calificarea în preliminariile Conference League. Reclamă

Dan Nistor a răbufnit şi a făcut scandal după ce U Cluj a ratat Conference League, pierzând barajul cu Universitatea Craiova, chiar la penalty-uri. Nistor putea să-i ducă pe ardeleni în Europa, dar a ratat la loviturile de departajare într-un moment decisiv.

Universitatea Craiova a câştigat barajul pentru Conference League cu U Cluj, după un meci cu un final nebun. Costel Gâlcă s-a impus în faţa lui Ovidiu Sabău, după ce cu 24 de ore în urmă jucau împreună în partida de adio a Generaţiei de Aur.

„Numai în pielea mea să nu fii. Trebuia să câştigăm, am avut multe ocazii, am ratat uşor acele ocazii. Am egalat pe final la acel penalty. Din păcate, am ratat acel penalty, îmi asum vina şi le cer scuze fanilor, colegilor, tuturor.

Poate a fost miza mare, unii jucători au fost obosiţi. Ne doream foarte mult, am ratat calificarea în finala Cupei, în play-off. Sper să mai vină jucători care să aducă un plus de valoare. Echipa merită mai mult. Sunt un tip sincer, dar când stai în 5-6 inşi, e greu să duci un campionat, Am auzit în presă că avem 15.000, 16.000 de euro. Eu sunt sincer, vă arăt şi contractul. Numai prostii în presă”, a spus Dan Nistor. UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Soiri (Ndong 96), Zajkov, Raul Silva, Bancu – Al. Creţu, Mateiu (Koljic 57), Mekvabishvili – Danciu (Bană 46), A. Ivan (Houri 75), Al. Mitriţă (Markovic 113). ANTRENOR: Costel Gâlcă UNIVERSITATEA CLUJ: Gertmonas – Oancea (B. Mitrea 113), Thalisson, Masoero, Chipciu – R. Silaghi (V. Gheorghe 77), G. Simion, Bic – Nistor – Anselmo (Doukoure 86), Roger (Chinteş 77; F. Ilie 120). ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău Cartonaşe galbene: Al. Mitriţă 22, Bancu 45+1, Mekvabishvili 112, AL. Creţu 120+5 / Masoero 17, Oancea 117 Arbitri: Marcel Bîrsan – Radu Ghinguleac, Valentin Avram – Andrei Moroiţă Arbitri VAR: Cătălin Popa – Iulian Dima

Observator: Eduard Dumitrescu

