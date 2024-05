Dan Nistor a răbufnit şi a făcut scandal după ce U Cluj a ratat Conference League: "Stăm în 5-6 înşi. Nu ducem un campionat" - Antena Sport

Dan Nistor a răbufnit şi a făcut scandal după ce U Cluj a ratat Conference League, pierzând barajul cu Universitatea Craiova, chiar la penalty-uri. Nistor putea să-i ducă pe ardeleni în Europa, dar a ratat la loviturile de departajare într-un moment decisiv.

Universitatea Craiova a câştigat barajul pentru Conference League cu U Cluj, după un meci cu un final nebun. Costel Gâlcă s-a impus în faţa lui Ovidiu Sabău, după ce cu 24 de ore în urmă jucau împreună în partida de adio a Generaţiei de Aur.

„Numai în pielea mea să nu fii. Trebuia să câştigăm, am avut multe ocazii, am ratat uşor acele ocazii. Am egalat pe final la acel penalty. Din păcate, am ratat acel penalty, îmi asum vina şi le cer scuze fanilor, colegilor, tuturor.

Poate a fost miza mare, unii jucători au fost obosiţi. Ne doream foarte mult, am ratat calificarea în finala Cupei, în play-off. Sper să mai vină jucători care să aducă un plus de valoare.

Echipa merită mai mult. Sunt un tip sincer, dar când stai în 5-6 inşi, e greu să duci un campionat, Am auzit în presă că avem 15.000, 16.000 de euro. Eu sunt sincer, vă arăt şi contractul. Numai prostii în presă”, a spus Dan Nistor, citat de digisport.ro.