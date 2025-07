Romario Benzar i-a răspuns lui Giovanni Becali, după ce a fost făcut praf de impresar: "M-a abandonat" - Antena Sport

Romario Benzar (33 de ani) a avut o replică dură pentru impresarul Giovanni Becali după ce a fost criticat dur de acesta.

Giovanni Becali l-a numit pe Benzar “distrugerea fotbalului românesc”. Disputa dintre Giovanni Becali şi Benzar a început în condiţiile în care se discută despre posibilul transfer al lui Valentin Mihăilă la Lecce, echipă la care Benzar a evoluat în trecut.

Romario Benzar, replică pentru Giovanni Becali: “Am greşit când am renunţat la Pietro Chiodi pentru el”

“Am citit ce a spus, mi-a trimis chiar un jucător care a fost și el reprezentat de Giovanni Becali. Un jucător important, în activitate, care a renunțat și el la contractul cu ei (n.r.: Becali Sport) tot din cauza felului în care vorbește și se comportă cu jucătorii. M-a sunat și mi-a spus în glumă: «Din cauza ta nu am mai ajuns eu la Lecce!».

Când am avut nevoie de ajutorul lui (n.r: al lui Giovanni Becali), m-am simțit abandonat, da. În primul rând, eu am lucrat la început cu Pietro Chiodi, un om care m-a ajutat foarte mult. Am renunțat la el când Giovanni a ieșit din pușcărie. M-am gândit că e un nume și mi-ar fi mai bine. A fost prima mea greșeală, pentru că Pietro fusese alături de mine când nu eram un jucător consacrat”, a declarat Romario Benzar pentru gsp.ro.

Giovanni Becali despre Romario Benzar: “A fost distrugerea fotbalului românesc!”

“Benzar a fost distrugere pentru tot fotbalul românesc! A fost distrugerea fotbalului românesc! Despre români la Lecce era imposibil să mai vorbești după ce a făcut Benzar acolo. Dacă el a stat 3-4 ani și nu știa nimic limba, unde a fost împrumutat… E un fotbalist care ne-a cam stins numele acolo. N-a jucat, n-a învățat limba, nu s-a adecvat, nimic, nimic!”, a declarat anterior Giovanni Becali pentru digisport.ro.