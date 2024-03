Mihai Rotaru, convins că îl poate răpune pe Gigi Becali: "FCSB nu are bancă, nu are vârf!". Previziune pentru FCSB - Sepsi - Antena Sport

Mihai Rotaru, convins că îl poate răpune pe Gigi Becali: „FCSB nu are bancă, nu are vârf!”. Previziune pentru FCSB – Sepsi

„Am spus-o şi o să o repet. Azi suntem pe locul 2, în urmă cu trei etape lumea ne întreba dacă mergem în play-off.

Pentru lupta la podium este etapa noastră. Pentru ceva mai mult, aşteptăm meciul de mâine. Sper să avem un stadion plin cu Rapid şi să fie spectacol. Angelescu îi jigneşte pe cei de la Sepsi.

Eu spun că mâine Sepsi nu pierde pe Arena Naţională. Este o echipă grea, cu un antrenor foarte bun. Să nu uităm, FCSB nu are bancă, nu are vârf, under. Echipa noastră nu este constantă„, a declarat Mihai Rotaru la primasport.ro.

Cum arată clasamentul actualizat al play-off-ului Ligii 1:

1. FCSB – 32 de puncte

2. UNIVERSITATEA CRAIOVA – 28 de puncte

3. RAPID – 28 de puncte

4. CFR CLUJ – 27 de puncte

5. FARUL – 25 de puncte

6. SEPSI – 22 de puncte

Victor Angelescu, atac fără precedent la Gigi Becali Acţionarul minoritar al Rapidului l-a arătat cu degetul pe Marius Ştefănescu, starul lui Sepsi care este suspendat pentru meciul cu liderul Ligii 1. Mijlocaşul a fost dorit cu insistenţă în vară de Gigi Becali. „Sper să mă îndoiesc, dar e clar că va câștiga FCSB. Au câștigat ultimele 6 meciuri, i-au bătut cam peste tot, iar faptul că cel mai bun jucător al lor ia galben în minutul 94, după ce dă gol în minutul 92, e o coincidență prea mare pentru mine. Mă refer la Ștefănescu, da. Dai gol în minutul 92, iar în 94 iei galben, știind cu cine urmează să joci și că în următorul meci o să fii suspendat. Ștefănescu nu joacă de 3 meciuri cu ei, e ba răcit, ba suspendat. Eu, sincer, mă aștept – și dacă au făcut asta, îi felicit – ca de la vară Ștefănescu să treacă la FCSB. Sincer, mai clar… Să fie o coincidență? Nu cred în coincidențe de genul ăsta. A luat galben în 94, când erau deja calificați în play-off, un galben stupid, e cel mai bun jucător al lor. Dacă aș spune că este o prostie imensă înseamnă că a făcut-o de vreo 3 ori, că el nu prea joacă cu FCSB. Probabil transferul e deja făcut. FCSB ne-a obișnuit cu așa ceva, să joace cu Iașiul iar înainte de meci să-i ia pe Luis Phelipe, să joace cu Hermannstadt iar înainte să-l ia pe Baba Alhassan… Că tot ziceau ei cu omenia, au și ei multe omenii, iar câteodată hoții strigă hoții", a declarat Victor Angelescu.

