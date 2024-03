"Trebuie să fii tâmpit să insinuezi aşa ceva!" Mircea Rednic, criză de nervi când a fost întrebat dacă a vrut să piardă cu Dinamo - Antena Sport

Reclamă

„(Reporter: Cum comentaţi faptul că oamenii au spus că nu v-aţi dorit atât de mult victoria cu Dinamo, ca să nu plătiţi premii şi că aţi făcut puţin echipa invers cu Dinamo?) Am făcut-o invers…. am mai jucat cu 3 fundași centrali. A fost gândită, discutată cu jucătorii. Şi toată săptămâna s-a pregătit. Cu scuzele de rigoare, trebuie să fii tâmpit să gândești sau să insinuezi așa ceva.

Ce aveam eu de câștigat?! Sportiv, profesional, un antrenor care vine și salvează echipa, ajunge la 3 puncte de play-off… era o performanță. E vorba de CV, de renume. La noi, obiectivul era formarea unei noi echipe, iar anul viitor să ne batem pe loc de play-off.

Reclamă

Pe mine partea sportivă mă interesează! Eu am vrut toată viața să fac performanță. Am luat-o de la Hunedoara, am ajuns la Dinamo, la echipa națională, apoi în străinătate. La toate echipele la care am fost m-am dus să fac performanță! E și vina mea că am ales echipe care se băteau pentru a se salva de la retrogradare. Poate aici e și vina mea. Dar nu regret nimic!

Apoi financiar. Am un salariu sub al celor doi antrenor care au fost la voi în trecut. Comparați performanțele! Aveam în contract că mi se mărește salariul dacă intru în play-off. Aveam un bonus de 20.000 de euro. Se dublau și primele! Eu nu mi-aș fi dorit să fiu în play-off? Să nu mai strângem din buci? Sunt alte meciuri, apar tot felul de probleme acum! Cine nu şi-a dorit să fie în play-off?

Eu am venit aici, vreau să îmi fac treaba. Rednic… pe unde am fost i-am prins. La Rapid am 7 trofee şi ştiţi rivalitatea dintre Rapid şi Dinamo. Pe unde am fost, eu am câştigat cu Dinamo. Iar mă repet… am dansat, poate Dumnezeu mi-a dat o palmă, trebuia să mă comport ca un antrenor„, a răbufnit Mircea Rednic la conferinţa de presă.

Reclamă 4 / 0/3

UTA a încheiat sezonul regulat pe locul 8, cu 40 de puncte. Arădenii au suferit două înfrângeri în ultimele trei etape. Echipa lui Mircea Rednic începe play-out-ul pe teren propriu, împotriva lui FC Voluntari. Florin Prunea, atac la adresa lui Mircea Rednic: „Are un merit la retrogradarea lui Dinamo” Florin Prunea nu s-a abținut și a lansat un atac la adresa lui Mircea Rednic. Fostul portar al echipei naționale a vorbit despre tehnicianul celor de la UTA, care se va duela cu Dinamo în ultima etapă a sezonului regular. Prunea și Rednic s-au judecat în urmă cu ceva timp după ce, în anul 2019, fostul portar l-a acuzat pe „Puriu” de instigare la violență. Actualul antrenor de la UTA l-a dat în judecată atunci pe Prunea, dar cel din urmă a avut câștig de cauză. „L-am văzut, a dat declarații că e supărat, dar nu trebuie să fie supărat, pentru că și el are un mare ’merit’ la retrogradarea lui Dinamo, a fost antrenorul echipei un tur de campionat, dacă îmi aduc bine aminte. Toți cei care au trecut pe acolo, conducători, antrenori, sunt la fel de vinovați. Că unul are 50 la sută, că unul are 40 la sută, toți au retrogradat Dinamo. Acum vine dintr-o altă postură, își joacă șansa de a fi în play-off, dar întâlnesc o echipă care în fața suporterilor este greu de învins. Reclamă

Dinamo acum își dă seama de punctele pierdute la Iași, cu ocaziile pe care le-au avut, a fost pentru prima dată când trebuia să facă pasul afară de acolo de jos”, a spus Florin Prunea, la digisport.ro.

Ar face faţă Florinel Coman în Bundesliga? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...