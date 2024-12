Mihai Stoica a reacţionat după ce Dinamo a urcat pe primul loc în Liga 1. Motivul pentru care FCSB îi vrea pe ”câini” în play-off - Antena Sport

Mihai Stoica, în timpul meciului dintre FCSB şi Midtjylland, 7 noiembrie 2024 - Profimedia Dinamo a urcat provizoriu pe primul loc din Liga 1 după ce a învins-o pe Gloria Buzău cu 1-0, în deplasare. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a venit cu o reacție după ce marea rivală a urcat în clasament. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ De asemenea, oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit motivul pentru care campioana României vrea să joace cu Dinamo şi în play-off. FCSB vrea să joace cu Dinamo în play-off Mihai Stoica a mărturisit că vrea să-i vadă pe elevii lui Željko Kopić în play-off-ul Ligii 1, acolo unde preconizează că va ajunge şi echipa patronată de Gigi Becali. Mai exact, motivul pentru care FCSB vrea să se întâlnească cu dinamoviştii în lupta pentru titlu ar fi recordurile de audiență care s-ar putea doborî la un meci între roș-albaștri și ”câini”. ”Am spus-o şi repet mi-o doresc pe Dinamo în play off, una e să joci cu un stadion plin, cu Dinamo gazdă s-a stabilit recordul de asistenţă, colosal. În play off o să fie şi mai mulţi, chiar dacă n-au licenţa de Europa”, a declarat oficialul FCSB, la PrimaSport. Elevii lui Željko Kopić au urcat pe primul loc în clasament după Gloria Buzău – Dinamo 0-1 Dinamo este noul lider al Ligii 1, iar dinamoviştii sunt în culmea fericirii. Dinamo a câştigat cu 1-0 la Buzău şi a ajuns pe primul loc în clasament. Căpitanul Răzvan Patriche a spus că este senzaţional că Dinamo a ajuns pe primul loc. Reclamă

Şi ceilalţi jucători de la Dinamo sunt în culmea fericirii după ce echipa lui Kopic că este noul lider al Ligii 1.

„O victorie enormă, o victorie muncită. Am muncit cu toţii mult, pe un teren dificil şi în 10 oameni. Descătuşarea de la final a fost senzaţională. Am aduc 3 puncte cu mult sacrificiu şi determinare. Astăzi am arătat că ştim să suferim când e nevoie şi ne-am îndeplinit şi obiectivul şi asta este important. Asta e, rămâneam în 9 oameni, eram la fel de uniţi, la fel şi cu Craiova. Se vede munca noastră şi ne bucurăm că suntem pe locul pe care suntem. Sună senzaţional, ne bucurăm că putem să facem bucuria suporterilor noştri. Chiar dacă va fi doar pentru o seară, ne bucurăm că le putem face bucuria asta. Multă muncă şi suferinţă”, a spus căpitanul Răzvan Patriche la digisport.ro, după Buzău – Dinamo 0-1.

Şi Cătălin Cîrjan a avut un discurs euforic după ce Dinamo a ajuns pe primul loc.

„Am arătat că suntem o echipă puternică, am arătat că suntem o familie. În seara asta este o victorie foarte mare pentru noi, am arătat că dăm totul pentru Dinamo. La Dinamo nu se vorbește doar despre un jucător. Toată echipa este importantă, nu contează cine înscrie, contează să fim acolo sus, în campionat. O luăm meci cu meci, suntem bucuroși că suntem acolo. Avem un meci acasă și apoi un derby cu Rapid”, a spus şi Cătălin Cîrjan.

