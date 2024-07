Mihai Stoica a reacţionat după ce Gigi Becali a impus un jucător în primul 11 la FCSB: "E cel mai bun număr 9" - Antena Sport

Mihai Stoica a reacţionat după ce Gigi Becali a impus un jucător în primul 11 la FCSB! După meciul FCSB – Maccabi Tel Aviv 1-1, Gigi Becali a anunţat că David Miculescu va juca titular la roş-albaştri de acum înainte.

Gigi Becali îl prefera anterior pe Daniel Popa în centrul atacului. De altfel, Daniel Popa a fost titular în FCSB – Maccabi Tel Aviv 1-1.

Mihai Stoica a reacţionat după ce Gigi Becali a impus un jucător în primul 11 la FCSB: „E cel mai bun număr 9”

„Gigi Becali a zis că Daniel Popa e de nivelul ăsta, că am ascultat ce a spus, dar că acum are trei kilograme în plus. Nu critic un jucător vreodată, nu o voi face. Cumva mă bucur că eu când am vorbit despre David Miculescu, dar câte coate s-au dat prin studiouri despre cum vorbesc…

Am acumulat experienţă ca să evaluez un jucător pe care-l văd zilnic şi că poate juca o poziţie pe care mulţi analişti nu o văd. Miculescu e cel mai bun număr 9 la ora actuală, aşa îl văd eu. Pentru echipa noastră, nu pentru altă echipă, că ştiu ce jucăm noi.

Un jucător care înţelege tactic perfect, care respectă la perfecţie şi lângă el e Ştefănescu, care a jucat impecabil tactic. Miculescu a fost cu Maccabi ceea ce trebuie să fie”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.