Mihai Stoica, anunţ despre transferul lui Florin Tănase în Spania. Ce se întâmplă cu titularul de la FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica a făcut un anunţ despre transferul lui Florin Tănase în Spania. Oficialul campioanei a comentat zvonurile legate de interesul celor de la Espanyol pentru titularul de la FCSB.

Mihai Stoica a dezvăluit că Florin Tănase are o înţelegere cu Gigi Becali şi poate pleca oricând de la FCSB. Informaţia a fost dezvăluită şi de AntenaSport, în exclusivitate.

Totodată, MM a transmis că momentan nu a fost făcută o ofertă concretă pentru transferul lui Tănase. Acesta a transmis că impresarul de la FCSB, Florin Vulturar, cunoaşte mai multe detalii despre interesul celor de la Espanyol.

„N-am primit niciun mail. Nu vreau să fac bășcălie… nu am primit nimic.

El mai are un an, dar poate să plece când vrea, are o înțelegere cu Gigi. N-am ce să comentez, a vorbit Vulturar. Știu eu ce discuții are Vulturar în Spania? Că are multe relații, e ocupat”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.