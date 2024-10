Mihai Stoica, cucerit de un jucător al rivalei Dinamo: "Foarte bun! A fost meciul lui!" Pe cine a remarcat - Antena Sport

„Mă simt foarte bine aici, suntem o echipă bună. Echipa mă pune în valoare, jucăm un fotbal frumos, trebuie să-mi arăt valoarea pe teren. Am controlat jocul, am ieşit la joc în repriza a doua şi a venit şi golul doi. Am avut patru meciuri fără victorie, azi am câştigat. Ne doream foarte mult să câştigăm şi în deplasare, am avut un trac, dar în seara asta am câştigat.

Am fost foarte dezamăgiţi după meciul din campionat, dar am făcut o analiză, mergem să luăm cele trei puncte. Ne dorim să câştigăm un derby, să-i răsplătim pe suporteri. Şi azi au fost minunaţi, ne-am simţit ca acasă”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform digisport.ro.