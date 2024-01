Mihai Stoica l-a lăudat pe Elias Charalambous, după ultima victorie a FCSB-ului: "Gigi Becali nu face nimic!" - Antena Sport

„Când am văzut foaia de joc, m-am uitat la rezerve şi am crezut că sunt titularii. Mă aşteptam să nu fie Screciu şi Ivan, dar tot nu puteam să-i aşezăm sub nicio formă. Ne-am adunat toţi, dar nu ne ieşea nimic, nu puteam să-i aşezăm în teren.

Chiar mă gândeam că poate ne surprind (n.r. jucătorii Universităţii Craiova) şi ei cum i-am surprins noi pe cei de la Electroputere. Chiar n-am înţeles nimic, abia pe la încălzire am început să-mi dau seama. A fost puţin complicat pentru ei, dar tot au avut o ocazie imensă prin Mitriţă, după o pasă excelentă a lui Bancu, Bancu e senzaţional pe atac.

Au jucat 4-4-2, cu un romb la mijloc cu Creţu, Căpăţînă, Bancu şi Mitriţă. Au fost folosiţi nişte jucători pe nişte posturi cu care nu erau obişnuiţi”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.