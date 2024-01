"M-am uitat la rezerve, credeam că-s titularii!" Mihai Stoica, uluit de primul 11 al Universităţii Craiova din meciul cu FCSB - Antena Sport

Reclamă

Mihai Stoica a dezvăluit că a fost de-a dreptul surprins de primul 11 al oltenilor, deoarece a crezut că Ivaylo Petev a trimis rezervele în teren. MM a mai declarat că oltenii au evoluat pe poziţiile cu care nu sunt obişnuiţi, însă chiar şi aşa, au avut o ocazie imensă prin Alexandru Mitriţă.

„Când am văzut foaia de joc, m-am uitat la rezerve şi am crezut că sunt titularii. Mă aşteptam să nu fie Screciu şi Ivan, dar tot nu puteam să-i aşezăm sub nicio formă. Ne-am adunat toţi, dar nu ne ieşea nimic, nu puteam să-i aşezăm în teren.

Acum foarte mulţi ani, am mers la Craiova, am încercat să-i surprindem pe cei de la Electroputere, să jucăm fără atacant. Ne-am dus în Valea Roşie, Sorin Cârţu era antrenor la Electroputere, noi ne-am dus să-i surprindem, dar i-am surprins atât de tare de ne-au dat cinci.

Chiar mă gândeam că poate ne surprind (n.r. jucătorii Universităţii Craiova) şi ei cum i-am surprins noi pe cei de la Electroputere. Chiar n-am înţeles nimic, abia pe la încălzire am început să-mi dau seama. A fost puţin complicat pentru ei, dar tot au avut o ocazie imensă prin Mitriţă, după o pasă excelentă a lui Bancu, Bancu e senzaţional pe atac.

Au jucat 4-4-2, cu un romb la mijloc cu Creţu, Căpăţînă, Bancu şi Mitriţă. Au fost folosiţi nişte jucători pe nişte posturi cu care nu erau obişnuiţi”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Imagini fabuloase cu Mihai Stoica, după Universitatea Craiova – FCSB 0-3 Imagini fabuloase cu Mihai Stoica, în autocar, după Universitatea Craiova – FCSB 0-3. Preşedintele Consiliului de Administraţie al liderului din Liga 1 a sărbătorit într-un mod inedit victoria obţinută în Bănie. Mihai Stoica a savurat o salată boeuf, chiar dacă nu a avut tacâmuri. A rezolvat „problema” folosindu-se de ochelarii săi de vedere. Imaginile pe care le-a postat pe reţelele sociale s-au viralizat imediat. ”Nici japonezii nu știu să mânânce așa, cu ochelarii”, a reacţionat MM în timp ce era filmat. Postarea a adunat peste 700 de aprecieri în prima jumătate de oră. Oficialul FCSB-ului a precizat că a fost ajutat de Charalambous şi Pintilii. „O victorie cu 3:0 la Craiova nu se poate sărbători în autocar decât cu salată boeuf de la Turnu Severin. Mulțumim, doamna Făiniși, problemă rezolvată în colaborare cu Elias Charalambous şi Mihai Pintilii„, a fost mesajul lui Mihai Stoica.

