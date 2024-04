Mircea Rednic aşteaptă oferta lui Dan Şucu pentru a reveni la Rapid: "Un telefon de la domnul Șucu oricând e binevenit" - Antena Sport

Sunt ultimul antrenor care a luat campionatul cu Rapid. Eu cred că ai nevoie de un antrenor cu experiență și vorbesc de Dinamo, de Rapid și de Steaua. Dacă nu simți și nu ai simțul acela, e foarte greu să reușești. Oricât ai fi de profesionist, nu merge dacă nu simți ceea ce și-ar dori suporterii.

Acum toți sunt antrenori, sunt specialiști, își dau cu părerea. E foarte greu să antrenezi și să joci acolo. De aceea mă gândesc la copiii mei care vor pleca (n.r.- Cătălin Vulturar, Rareș Pop și Claudiu Micovschi). Dar nu știu, vorbim, eu sunt la UTA și mai am un an de contract”, a spus Rednic, la conferinţa de presă.

Marius Şumudică, anunţul pe care îl aşteptau toţi rapidiştii

Pe de altă parte, şi Marius Şumudică visează la postul lui Lobonţ. Şumi a dezvăluit că a fost contactat de Victor Angelescu, acţionarul minoritar al Rapidului.

„Există semnale că ar trebui să ne vedem. M-a contactat Angelescu. Mi-a zis că vrea să se vadă cu mine şi am zis: ‘Ok’. Există posibilitatea să nu ne înţelegem. Ei îşi doresc foarte mult un tip de antrenor, am văzut. Cu toate că eu ştiu foarte mult ce tip de comportament să am în jurul echipei. A rămas că urmează să ne vedem la începutul săptămânii.

E clar că dacă voi primi o ofertă, voi lua în calcul. Nu vreau să vorbesc de Rapid pentru că Rapid are antrenor. Îl respect pe Bogdan Lobonţ, a fost colegul meu.

Există posibilitatea să mă duc în Turcia, am refuzat o ofertă mare din Iran. Cred că era al doilea salariu după carieră, după Shabab. 2 milioane pe an, dar zburau dronele din Israel, puteau să îmi dea şi 7. Sunt antrenor liber în momentul de faţă şi e clar că vreau să antrenez. Turbez acasă. E prima oară în 17 ani când stau acasă două luni. Într-o lună cred că semnez în străinătate”, a spus Şumudică, pentru fanatik.ro.

