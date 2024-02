Mircea Rednic l-a făcut praf pe Cătălin Vulturar după transferul la Rapid. I-a trântit ușa în nas: „Fără minte! Să stea acolo” - Antena Sport

Reclamă

„Puriul” s-a arătat deranjat de declarațiile lui Vulturar, care a menționat faptul că va învața imnul Rapidului. Rednic a spus că jucătorul nu a fost dorit de Cristiano Bergodi și că va avea o concurență mare la echipa bucureșteană.

„La declarațiile pe care le-a făcut, nu că nu mai vreau eu, nu mai vor suporterii. Ăștia sunt copii fără minte, dar ar trebui să fie ajutați și un pic sfătuiți de impresar. Nu ai voie să spui așa ceva. În primul rând, noi l-am vrut, impresarul lui ni i-a propus și pe Vulturar și pe Dumiter si nu s-a făcut.

Acum văd că cei de la Rapid l-au cumpărat și era vorba de un împrumut, dar eu chiar nu mi-l doresc în situația de față. Plus că am făcut deja două transferuri, am luat doi jucători pe post, deci în momentul de față nu mă interesează. Să stea acolo, să învețe imnul Rapidului. O să aibă concurență, nu cred că antrenorul și l-a dorit, nu l-a dorit.

Asta e, am mai pățit cu un jucător cu care am fost sută la sută că, dacă vine în România, semnează numai cu mine și nu a semnat (n.a. Dorin Rotariu). Vulturar e un jucător bun, dar acolo e concurența mare la mijlocul terenului și avea mai multe șanse aici să joace. Dacă el a ales și a făcut declarațiile pe care le-a făcut, e clar, nu mai am nevoie de el”, a declarat Mircea Rednic, la conferința de presă.

Ce a spus Cătălin Vulturar, după transferul la Rapid Tânărul mijlocaș a fost emoționat la sosirea în România. Acesta a vorbit despre pasul pe care l-a făcut în cariera și a dezvăluit faptul că a fost motivat de transferul lui Radu Drăgușin, care a devenit cel mai scump jucător român din istorie. Reclamă 4 / 0/3 De asemenea, a menționat că i-a fost greu să lase Italia pentru Liga 1. „Mă bucur foarte mult că am avut această oportunitate. Vin la Rapid cu gândul de a face performanţă şi a câştiga cât mai multe trofee. Da, chiar a fost greu (n.r. să lase Italia pentru România), am legat foarte multe pritenii, dar este următorul pas pe care l-am făcut în cariera mea şi mă bucur foarte mult. Eu am semnat cu Rapid (n.r. dacă va pleca împrumut)! Transferul lui Radu Drăguşin m-a motivat. Cel mai mult cred că m-am dezvoltat pe parte tactică, dar şi pe plan personal. Acolo voiau să fim în primul rând oameni şi apoi fotbalişti. Vreau să îmi fac treaba aici la Rapid şi să avem performanţe excelente. (Reporter: Ai învăţat imnul Rapidului?) Nu, încă rămâne să-l învăţ. Asta a fost cu mulţi ani în urmă (n.r. oferta de la FCSB), eram atunci un copil şi mai aveam de crescut până să pot pleca de acasă. Fanii Rapidului sunt, după mine, cei mai frumoşi din ţară. Acum suntem acolo aproape, cred că ne jucăm cărţile pentru campionat”, a spus Cătălin Vulturar, la sosirea în țară.

