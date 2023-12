Mircea Rednic, primele concluzii după UTA Arad - Farul Constanța 0-0: „Este un rezultat echitabil” - Antena Sport

Gică Hagi, atac dur la adresa arbitrilor după egalul cu UTA Arad. Mesajul „Regelui”

După meci, Gică Hagi a vorbit despre prestația echipei sale și a dezvăluit faptul că jucătorii săi nu au fost „proaspeți”. „Regele” a dat vina pe drumul lung pe care echipa sa l-a avut de parcurs, pentru acest duel. Totodată, antrenorul celor de la Farul Constanța s-a arătat dezamăgit de arbitraj și i-a acuzat pe oficiali că nu au acordat o lovitură de la 11 metri.

„În primul rând trebuie să marchezi pentru a câștiga, trebuie să schimbi vitezele. Dacă mergi doar cu 1 și 2 nu poți face nimic. Astăzi nu am fost proaspeți, am avut puține oportunități. Am avut și un penalty, clar, cred eu. Rivaldinho a spus că a fost atins de adversar, nu m-am uitat la fază, dar eu spun că este penalty.

Am avut ocazii puține, nu am fost noi. Am venit să câștigăm, a fost un meci foarte deschis, cu o echipă puternică pe zona centrală. Trebuia să plecăm pe margine, să atacăm spațiile, am vorbit și cu ei, dar nu s-a putut. Am făcut 2 zile pe drum, am făcut tot ce am putut. Sper să găsesc răspunsuri în zilele următoare”, a fost o parte a declarației lui Gică Hagi, de la digisport.ro.