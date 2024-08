"N-am nevoie de combinaţii!" Mircea Rednic a "luat foc"! Discurs furibund înainte de FCSB - UTA - Antena Sport

Prima de menţinere am luat acum, după un an, şi s-a dus la jucători după meciul cu Slobozia. Hai mai faceţi şi voi eforturi, eu nu am cerut bani, nici la primărie! Eu nu am teren de antrenament! Trebuie mai multă realitate”, a declarat Mircea Rednic, la conferinţa de presă.

Mircea Rednic şi-a făcut praf jucătorii, după ce Farul a egalat-o pe UTA în prelungiri. Antrenorul arădenilor nu înţelege cum echipa sa a putut să primească gol în ultimele minute ale partidei.

„E greu de digerat, noi aveam mingea la portar. Trebuia să tragem de timp, să jucăm lateral, nu lumănare. Au fost greşeli în lanţ, un aut dat cu uşurinţă, şi au reuşit să egaleze. E normal să fie dureros, am pierdut două puncte aşa uşor. Nu aveai voie! Chichiţe de experinţă. Au fost greşeli în lanţ, trebuia să se concentreze. Dar şi Farul a avut câteva situaţii de a înscrie, dar totuşi, e minutul 94, ai 1-0, trebuie să gestionezi altfel jocul. Tragi de timp, vine doctorul, ai cârcei…trebuie să faci d-astea. Nu dai o lumânare. Se vorbeşte de arbitraje, dar şutul lui Omondi în mână, cot clar la Nedelcu, nu s-a intervenit de la VAR.

Jucătorii români sunt foarte scumpi acum. Am avut destui jucători under, doi dintre ei au terminat meciul în teren. Trebuie să fii cretin, tâmpit, să spui că are nu știu ce interese familia Rednic. Nu mai vorbiţi de comisioane, doar vorbiţi. Dovezi! ANAF-ul a fost de trei ori peste firma fetei mele şi a felicitat-o. Lucruile sunt clare. Se dau comisioane exact ca salariile„, a declarat Mircea Rednic, conform digisport.ro.