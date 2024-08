Mircea Rednic şi-a făcut praf jucătorii, după ce Farul a egalat UTA în prelungiri: "Tragi de timp, ai cârcei!" - Antena Sport

Mircea Rednic şi-a făcut praf jucătorii, după ce Farul a egalat UTA în prelungiri Mircea Rednic / Profimedia Mircea Rednic şi-a făcut praf jucătorii, după ce Farul a egalat-o pe UTA în prelungiri. Antrenorul arădenilor nu înţelege cum echipa sa a putut să primească gol în ultimele minute ale partidei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ UTA a condus-o pe Farul, după golul lui Van Durmen, însă s-a văzut egalată în minutul 90+5. Dican a dat lovitura pentru constănţeni. Mircea Rednic şi-a făcut praf jucătorii, după ce Farul a egalat UTA în prelungiri Mircea Rednic a transmis că jucătorii săi ar fi trebuit să gestioneze altfel ultimele minute ale partidei cu Farul. Acesta a transmis chiar că portarul său ar fi trebuit să tragă de timp, pentru ca UTA să obţină victoria în cele din urmă. De asemenea, Rednic a „luat foc” şi când i-a fost adus aminte de faptul că fanii au criticat transferurile făcute de el la UTA. „E greu de digerat, noi aveam mingea la portar. Trebuia să tragem de timp, să jucăm lateral, nu lumănare. Au fost greşeli în lanţ, un aut dat cu uşurinţă, şi au reuşit să egaleze. E normal să fie dureros, am pierdut două puncte aşa uşor. Nu aveai voie! Chichiţe de experinţă. Au fost greşeli în lanţ, trebuia să se concentreze. Dar şi Farul a avut câteva situaţii de a înscrie, dar totuşi, e minutul 94, ai 1-0, trebuie să gestionezi altfel jocul. Tragi de timp, vine doctorul, ai cârcei…trebuie să faci d-astea. Nu dai o lumânare. Se vorbeşte de arbitraje, dar şutul lui Omondi în mână, cot clar la Nedelcu, nu s-a intervenit de la VAR. Reclamă

Jucătorii români sunt foarte scumpi acum. Am avut destui jucători under, doi dintre ei au terminat meciul în teren. Trebuie să fii cretin, tâmpit, să spui că are nu știu ce interese familia Rednic. Nu mai vorbiţi de comisioane, doar vorbiţi. Dovezi! ANAF-ul a fost de trei ori peste firma fetei mele şi a felicitat-o. Lucruile sunt clare. Se dau comisioane exact ca salariile„, a declarat Mircea Rednic, conform digisport.ro.

Farul a egalat-o pe UTA în prelungiri

UTA Arad a încheiat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu Farul Constanţa, în ultimul meci al etapei a şaptea din Liga 1.

Oaspeţii au bifat ocaziile de gol la Arad, înainte ca van Durmen să deschidă scorul în minutul 22, cu un şut din careu. Gazdele au presat şi Grameni a fost aproape de autogol după ce a deviat o minge în transversală, la centrarea lui Omondi, din minutul 27. Fabry a irosit ultimele două şanse de a înscrie, pe finalul primei părţi, şi arădenii au intrat la cabine cu avantaj de un gol.

Constănţenii au solicitat un penalti în minutul 57, la un duel între Hrezdac şi Mihai Bălaşa, dar arbitrul Marcel Bîrsan nu a acordat nimic. Farul a egalat însă în minutul 90+5, când Alibec i-a pasat în careu lui Dican şi acesta a înscris. UTA – Farul s-a terminat 1-1, iar arădenii sunt pe 12, cu 7 puncte. Farul are 8 puncte şi ocupă poziţia a 8-a.

