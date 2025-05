"Ne-am înţeles" Primii doi jucători care semnează cu FCSB după ce roş-albaştrii au luat titlul! - Antena Sport

Jucătorii FCSB-ului, primind trofeul Ligii 1 / Alexandru Dobre - Mediafax Foto via Hepta

Mihai Stoica a anunţat că doi jucători ai FCSB-ului vor semna cu roş-albaştrii, după ce echipa antrenată de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii a luat titlul în Liga 1.

Este vorba despre Vlad Chiricheş şi Vali Creţu. Chiricheş transmitea că vrea să rămână în România.

Vlad Chiricheş şi Vali Creţu semnează cu FCSB

„Nu am semnat, dar e vorba despre Vlad Chiricheș. Cred că da, ne-am înțeles. Da (n.r.: își prelungește contractul), probabil pe un an. Cu Crețu e aceeași situație, un an. Gigi a zis că-i face pe 3.

Eu am convingerea că va continua (n.r.: Vlad Chiricheș). O veste foarte importantă pentru noi, extrem de importantă”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Vlad Chiricheş a evoluat în ultima perioadă la FCSB ca mijlocaş la închidere. Gigi Becali transmitea că selecţionerul Mircea Lucescu se gândeşte să îl convoace pe Vlad Chiricheş (35 de ani) pentru dubla cu Austria şi Cipru. Austria – România e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY pe 7 iunie, de la ora 21:45.