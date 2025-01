"Ne-am regăsit spiritul!" Alex Dobre, anunţ euforic după ce a fost "eroul" Rapidului în victoria cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Alex Dobre a marcat singurul gol al meciului Rapid – Universitatea Craiova, scor 1-0, din etapa a 23-a a Ligii 1. Jucătorul lui Marius Şumudică a avut prima reacţie la finalul derby-ului.

Rapid are un start perfect de 2025. Giuleştenii au maximum de puncte din meciurile cu Poli Iaşi şi Universitatea Craiova. Au urcat pe loc de play-off şi s-au apropiat la un singur punct de echipa lui Costel Gâlcă.

Alex Dobre, anunţ euforic după Rapid – Universitatea Craiova 1-0

„A fost un gol, dar cel mai important e că am obţinut victoria. Am fost o familie unită, am luptat unul pentru altul. Îmi era dor de gol, dar mai dor îmi era de o victorie. Golul e un bonus, important e că ne-am regăsit acest spirit.

Consider că cine şi-a dorit mai mult a obţinut victoria. Normal, ne bucurăm azi, ne bucurăm mâine, ne aşteaptă un meci greu etapa viitoare la Cluj. Sperăm să luptăm cu acest spirit cât mai mult.

Ce se întâmplă în vestiar? Prefer să ţin ceea ce se întâmplă în vestiar, în vestiar. Fiecare a dat tot ce a avut mai bun.