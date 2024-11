"Ne apucă Paştele!" Marius Măldăruşanu, şocat după Rapid - Hermannstadt 1-0: "Nici la liga a 4-a nu se întâmplă aşa ceva" - Antena Sport

Marius Măldăruşanu a vorbit despre înfrângerea suferită de Hermannstadt pe terenul celor de la Rapid. Giuleştenii s-au impus cu 1-0, dar echipa lui Marius Şumudică a suferit pentru a obţine cele trei puncte.

Dacă rapidiştii s-au bucurat la final, sibienii au pus capul în pământ, după ce au ajuns la cinci înfrângeri la rând în Liga 1.

Marius Măldăruşanu, uimit de faultul dur al lui Selimovic din Rapid – Hermannstadt 1-0

În minutul 58, Hermannstadt a rămas în 10 oameni. Selmanovic a avut o intrare grosolană asupra lui Hromanda şi a fost eliminat. Timp de mai bine de jumătate de oră, Hermannstadt a jucat în inferioritate în Giuleşti.

Măldăruşanu a fost şocat de intrarea jucătorului său şi a recunscut că nu se aştepta ca Selimovic să facă un asemenea fault. Cu toate acestea, în ciuda seriei negative a echipei, Măldăruşanu vrea să ia părţile bune, şi anume jocul bun prestat de sibieni, chiar şi în 10 oameni, care poate da încredere pe viitor. În plus, acesta a făcut şi haz de necaz:

„Asta e realitatea. Îţi trebuie şi noroc, noi nu îl avem. Avem ghinion. Am interpretat foarte bine tactic jocul, nu i-am lăsat să îşi pună în valoare calităţile. E foarte greu să joci 10 contra 11 cu Rapid în Giuleşti. Am avut şi ocazii mari de gol. E supărare, frustrare. Singurul plus e că jocul poate să îţi dea speranţe. Asta le-am spus băieţilor.