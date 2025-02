Neluţu Sabău a făcut-o praf pe PAOK după înfrângerea cu FCSB! Cum a numit echipa lui Răzvan Lucescu: "Să nu se supere pe mine" - Antena Sport

Neluţu Sabău a analizat meciul FCSB – PAOK 2-0, după ce a redevenit liderul Ligii 1. Antrenorul „Şepcilor roşii” i-a lăudat pe cei de la FCSB şi a taxat echipa lui Răzvan Lucescu, despre care a spus că de-abia aştepta să se termine partida şi să meargă acasă.

Neluţu Sabău i-a felicitat, după Oţelul – U Cluj 0-1, pe Dan Nistor şi Alex Chipciu, „veteranii” echipei. Sabău a spus că cei doi sunt ca nişte antrenori la U Cluj.

Neluţu Sabău nu s-a ferit de cuvinte după ce PAOK a fost eliminată de FCSB din Europa League: „O echipă apatică”

„Ne-au surprins şi ei cu o schimbare a sistemului de joc, dar am reuşit să jucăm mai mult în zona centrală.

Am jucat destul de bine, foarte matur am arătat ca echipă în prima repriză. Am avut, sigur, puţine ocazii, dar atunci când am avut am şi reuşit să înscriem.

Fabry încă nu are ritm, dar are calitate. Când este ambiţie, voinţă… Mă bucur foarte mult pentru Fabry. Ca jucător nou-venit ai nevoie de realizări, să te integrezi.