Neluţu Varga a anunţat un nou transfer de la CFR Cluj: "Avem o ofertă bună din Arabia Saudită" - Antena Sport

Neluţu Varga a anunţat un nou transfer de la CFR Cluj Neluţu Varga, în timpul unui meci - Hepta Neluţu Varga a anunţat un nou transfer de la CFR Cluj. Anton Kresic are o ofertă importantă din Arabia Saudită şi patronul ardelenilor e dispus să îi dea drumul, spre disperarea lui Dan Petrescu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Croatul de 28 de ani e cotat la 1.2 milioane de euro şi a jucat trei meciuri în acest sezon. El a reuşit şi un gol în preliminariile Conference League. Neluţu Varga a anunţat un nou transfer de la CFR Cluj „Singurul fotbalist care ar mai putea pleca este Kresic. Avem o ofertă bună din Arabia Saudită. Vedem zilele acestea dacă se va întâmpla asta. Săptămâna asta se hotărăște. Momentan, cu Keita au picat negocierile. Vom vedea în iarnă ce se va întâmpla. La fel, este dorit de o echipă din Arabia Saudită”, a spus Varga, citat de fanatik.ro. În 2023, Kresic era împrumutat de la echipa croată HNK Rijeka. În cariera lui croatul a evoluat la mai multe echipe din ligile inferioare din Italia: Trapani, Avellino, Cremonese, Carpi și Padova. Reclamă

Reclamă

Neluţu Varga a criticat strategia lui Dan Petrescu, după CFR Cluj – FCSB 2-2

Neluţu Varga a criticat strategia lui Dan Petrescu, după ce CFR Cluj a remizat cu FCSB, scor 2-2. Patronul clujenilor nu înţelege de ce „Bursucul” a abordat partida atât de defensiv.

Varga nu îşi explică de ce Dan Petrescu a trimis în teren atât de mulţi fundaşi. Acesta a subliniat jocul bun al clujenilor pe fază defensivă, fiind mulţumit per total de evoluţia echipei sale.

„Nu înțeleg de ce am făcut un joc atât de defensiv. Eu cred că trebuia să mergem peste ei să le dăm 3-4. Așa am simțit. Că putem să le dăm măcar 4 goluri FCSB-ului și să-i batem la scor aseară. E singurul lucru care m-a dezamăgit aseară. Faptul că am fost în partea a doua a jocului foarte defensiv și nu înțeleg de ce.

Reclamă

Ne-a mers foarte bine pe atac. Nu mai știau de ei. Băieții noștri i-au bulversat și trebuia să mergem așa pentru că puteam bate la scor pe FCSB. Sunt însă foarte mulțumit de joc. E una din partidele bune. Iată că Dan Petrescu are la dispoziție jucători cu care să facă performanță„, a declarat Neluţu Varga, conform fanatik.ro.

Reclamă