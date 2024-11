Neluțu Varga a rupt tăcerea despre viitorul lui Dan Petrescu la CFR Cluj! Anunț de ultim moment: „Foarte multe nemulțumiri!” - Antena Sport

Nu sunt respectat, dacă aş fi, era ok. Dacă echipa nu ar fi bine, eu sunt primul care ar spune…am şi plecat de multe ori când echipa nu era bine. Când nu eram la Cluj, toată lumea mă suna şi mă chema înapoi. Asta nu înţeleg eu, eu mi-am făcut datoria, am scos maxim din ce lot avem, s-au vândut jucători pe bani mulţi. Dacă îi aveam pe Muhar, Otele, Bîrligea în echipă, arătam altfel. Avem nevoie de puţin timp, dar vrem rezultate unul după altul, sunt obişnuit cu presiunea, am un contract, trebuie să-l respect şi să câştig meciuri”, a declarat Dan Petrescu, la conferinţa de presă.