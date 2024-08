Neluţu Varga, deranjat de declaraţiile lui Dan Petrescu: "Să nu se mai plângă"! I-a transmis unde se duc banii din transferuri! - Antena Sport

Neluţu Varga, deranjat de declaraţiile lui Dan Petrescu: "Să nu se mai plângă" Neluţu Varga şi Dan Petrescu / Colaj Hepta Neluţu Varga a fost deranjat de declaraţiile lui Dan Petrescu. „Bursucul” a transmis în conferinţa de presă că şi-ar fi dorit să nu fie vânduţi jucători până când CFR Cluj nu ajungea în grupele Conference League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Patronul ardelenilor, Neluţu Varga, i-a transmis că banii obţinuţi din vânzarea de jucători se duc tot în club. Neluţu Varga, deranjat de declaraţiile lui Dan Petrescu: „Să nu se mai plângă”! I-a transmis unde se duc banii din transferuri! „Dan Petrescu are un suflet mare, eu îl iubesc şi îl respect pentru asta. Este antrenorul care asigură performanţa la CFR Cluj. Dar şi conducerea face tot ce poate ca să-i asigure condițiile necesare. Să nu se mai plângă, pentru că noi reinvestim sumele tot în club, tot în lotul de jucători. Nu plecăm cu banii acasă, aducem jucători de valoare în locul celor care pleacă”, a declarat Ioan Varga, citat de sportpesurse.ro. „Asta-i culmea! La noi nu se știe. Vrem și obiective, vrem și aia, și aia… Dar nu era normal să stăm toți până la final, să zicem că nu pleacă nimeni până nu ajungem în grupe? Și atunci, dacă ieșim, ok, asta e, începem să vindem pe cine vindem. Reclamă

Reclamă 4

Dar realitatea e alta și pentru asta eu sunt îngrijorat, sincer! Nu mai contează prețul, eu nu mă bag la prețuri. Eu vreau ca CFR să se califice, ăsta e scopul meu, pentru că antrenorul răspunde de rezultate.

Dacă se pierde meciul eu sunt de vină și nu e chiar așa, nu întotdeauna e antrenorul de vină, dar așa se percepe. Nimeni nu vede că am schimbat zece jucători. Asta e realitatea”, a fost declaraţia lui Dan Petrescu ce l-a făcut pe Neluţu Varga să reacţioneze.

Dan Petrescu, o nouă lovitură pe piaţa transferurilor. Jucătorul din Serie A a fost prezentat oficial

Dan Petrescu şi CFR Cluj au dat o nouă lovitură pe piaţa transferurilor. Ardelenii l-au prezentat oficial pe MIhai Popa. Portarul a fost împrumutat de la Torino, echipă din Serie A.

Reclamă

Popa a ajuns la Torino anul trecut, când a fost cumpărat de la FC Voluntari cu suma de un milion de euro. Astfel, sunt şanse tot mai mari ca CFR Cluj să îl cedeze pe Răzvan Sava tot în Serie A, la Udinese. „Bine ai venit, Mihai Popa! Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Torino au ajuns la un acord privind împrumutul portarului Mihai Popa în Gruia! În vârstă de 23 de ani, tânărul portar a fost crescut la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. La nivel de seniori, Popa a bifat 112 meciuri pentru Rapid, Unirea Constanța, Astra Giurgiu și FC Voluntari, în tricoul celei din urmă evoluând în 77 de partide La naționalele de tineret ale României, Mihai a adunat 10 prezențe sub tricolor, făcând parte din lotul olimpic al țării noastre prezent la Jocurile Olimpice din 2020. Îi urăm bun venit în Gruia și cât mai multe intervenții reușite pentru CFR Cluj!”, se arată în comunicatul ardelenilor. Dan Petrescu a fost suspendat două etape după criza de nervi de la meciul cu Unirea Slobozia Dan Petrescu a fost suspendat două etape după criza de nervi de la meciul cu Unirea Slobozia. Decizia a fost anunţată de Comisia de Disciplină.

Dan Petrescu a fost eliminat la finalul primei reprize a partidei pe care CFR Cluj a câştigat-o cu 3-0 în faţa Unirii Slobozia. Petrescu a fost eliminat pentru proteste, la o fază în care se analiza golul marcat de cei din Slobozia.

Astfel, Dan Petrescu a primit o suspendare de două etape şi o amendă de 320 de lei. Astfel, Dan Petrescu nu va putea sta pe bancă la următoarele două partide. La finalul partidei cu Unirea Slobozia, Dan Petrescu a spus că arbitrul de rezervă a stat cu ochii numai pe el.

„Sunt dezamăgit puţin de eliminare. În Europa şi unde am antrenat nu prea am fost eliminat, doar în România mă elimină. Arbitrul de rezervă a stat numai cu ochii pe banca noastră. Nu am înţeles atitudinea celui de-al patrulea arbitru, avea atitudinea asta de la început, stă doar pe capul meu.

A dat două goluri la al doilea meci, e bine pentru el. Trebuie să rămână liniştit, umil, să nu creadă acum că e cel mai bun jucător din lume. A dat două goluri clasă, se vede că are clasă. Merită felicitări pentru cele două goluri. Trebuie să rămână liniștit dacă vrea să ajungă un jucător mare. Trebuie să aibă meciuri în picioare”, a spus Dan Petrescu la digisport.ro.