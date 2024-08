Dan Petrescu, o nouă lovitură pe piaţa transferurilor. Jucătorul din Serie A a fost prezentat oficial - Antena Sport

Dan Petrescu a fost suspendat două etape după criza de nervi de la meciul cu Unirea Slobozia

Astfel, Dan Petrescu a primit o suspendare de două etape şi o amendă de 320 de lei. Astfel, Dan Petrescu nu va putea sta pe bancă la următoarele două partide. La finalul partidei cu Unirea Slobozia, Dan Petrescu a spus că arbitrul de rezervă a stat cu ochii numai pe el.

„Sunt dezamăgit puţin de eliminare. În Europa şi unde am antrenat nu prea am fost eliminat, doar în România mă elimină. Arbitrul de rezervă a stat numai cu ochii pe banca noastră. Nu am înţeles atitudinea celui de-al patrulea arbitru, avea atitudinea asta de la început, stă doar pe capul meu.

A dat două goluri la al doilea meci, e bine pentru el. Trebuie să rămână liniştit, umil, să nu creadă acum că e cel mai bun jucător din lume. A dat două goluri clasă, se vede că are clasă. Merită felicitări pentru cele două goluri. Trebuie să rămână liniștit dacă vrea să ajungă un jucător mare. Trebuie să aibă meciuri în picioare”, a spus Dan Petrescu la digisport.ro.