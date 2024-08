Dan Petrescu a fost suspendat două etape după criza de nervi de la meciul cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Dan Petrescu a fost suspendat două etape după criza de nervi de la meciul cu Unirea Slobozia Dan Petrescu, în timpul unui meci/ Profimedia Images Dan Petrescu a fost suspendat două etape după criza de nervi de la meciul cu Unirea Slobozia. Decizia a fost anuţat de Comisia de Disciplină. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dan Petrescu a fost eliminat la finalul primei reprize a partidei pe care CFR Cluj a câştigat-o cu 3-0 în faţa Unirii Slobozia. Petrescu a fost eliminat pentru proteste, la o fază în care se analiza golul marcat de cei din Slobozia. Dan Petrescu a fost suspendat două etape după criza de nervi de la meciul cu Unirea Slobozia Astfel, Dan Petrescu a primit o suspendare de două etape şi o amendă de 320 de lei. Astfel, Dan Petrescu nu va putea sta pe bancă la următoarele două partide. La finalul partidei cu Unirea Slobozia, Dan Petrescu a spus că arbitrul de rezervă a stat cu ochii numai pe el. „Sunt dezamăgit puţin de eliminare. În Europa şi unde am antrenat nu prea am fost eliminat, doar în România mă elimină. Arbitrul de rezervă a stat numai cu ochii pe banca noastră. Nu am înţeles atitudinea celui de-al patrulea arbitru, avea atitudinea asta de la început, stă doar pe capul meu. A dat două goluri la al doilea meci, e bine pentru el. Trebuie să rămână liniştit, umil, să nu creadă acum că e cel mai bun jucător din lume. A dat două goluri clasă, se vede că are clasă. Merită felicitări pentru cele două goluri. Trebuie să rămână liniștit dacă vrea să ajungă un jucător mare. Trebuie să aibă meciuri în picioare”, a spus Dan Petrescu la digisport.ro. Reclamă

Ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul eliminării lui Dan Petrescu

Cristi Balaj a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul eliminării lui Dan Petrescu. Preşedintele de la CFR Cluj a spus totul despre momentul în care „Bursucul” a fost trimis în tribune, la meciul cu Unirea Slobozia.

Balaj consideră că arbitrul ar fi putut trece peste comentariul lui Dan Petrescu, recunoscând însă faptul că „Bursucul” ar fi putut să fie eliminat şi în alte partide.

„Am urmărit faultul, am cerut reluările și consider că trebuia să intervină. Dacă a fost o fază interpretabilă pentru arbitri, trebuie să ia în considerare că un antrenor are trăirile lui. Primul cartonaș galben a fost acordat corect, pentru că am văzut ce gesturi avea.

Reclamă

După ce a fost avertizat, când golul a fost anulat pe motiv de offside nu au ajuns să treacă și la urmărirea fazei, dacă a fost sau nu fault premergător golului. S-a analizat doar offside-ul și a fost suficient pentru anularea golului. Am înțeles că Dan Petrescu s-a dus la el și i-a spus că s-a făcut dreptate, pentru că a fost offside. Dacă arbitrul de rezervă are această sensibilitate, nu acceptă asemenea trăiri și a considerat că trebuie să fie eliminat înseamnă că nu are ce să caute la fotbal, este mult sub nivelul de înțelegere al unor asemenea manifestări. Am discutat cu el acest subiect, este important că a conștientizat că uneori depășește anumite limite și obligă arbitri să ia măsuri. A acceptat faptul că în alte partide trebuia să fie eliminat, a recunoscut acest lucru”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.