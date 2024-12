"Nu am mai avut aşa un jucător!" Gigi Becali, în extaz după ce a descoperit o nouă "perlă" la FCSB: "Titular în faţa oricui" - Antena Sport

Gigi Becali este în extaz după ce a descoperit o nouă „perlă” la FCSB. Patronul campioanei României a avut o reacţie euforică la finalul meciului cu Poli Iaşi, câştigat de echipa lui cu 2-0.

Mihai Toma a jucat titular în flancul drept şi l-a „cucerit” pe latifundiarul din Pipera. Mijlocaşul ofensiv de 17 ani a fost lăudat de Becali şi a fost anunţat că va fi titular meci de meci în tricoul roş-albastru.

Gigi Becali, val de laude pentru Mihai Toma

„Știam deja ce echipă aveam, acestea sunt confirmări. Nu că am câștigat, ci am făcut-o fără teamă, fără emoție. Iașiul nu este o echipă chiar atât de slabă, iar noi am dominat-o clar, nu dăm vreo șansă adversarului.

În fața lui Toma, nu mai poate juca nimeni. Este fix jucătorul care îmi place, nu pierde absolut deloc mingea. Le-am transmis să aibă mai mult tupeu în a doua repriză. La 17 ani, să joci atât de bine, să nu pierzi deloc minge, să ai o asemenea viziune, nu mi-a fost dat să văd așa ceva.

Nu poate juca nimeni în fața lui. Chiar și fără regulă, Toma este titular, în fața oricui, și a lui Ștefănescu, Tănase sau Miculescu. Cu el începe echipa. Pe cuvântul meu de onoare. Nu am avut așa un jucător”, a declarat Gigi Becali la gsp.ro.