"Nu e ce zice Rangers, e ce zic eu!" Gică Hagi, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi! Mesaj categoric al "Regelui" - Antena Sport

eu!" Gică Hagi, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi! Gică Hagi, în timpul unui meci / Profimedia Gică Hagi a făcut un anunţ categoric despre viitorul lui Ianis Hagi, după ce acesta a fost dorit de Rapid. „Regele” a lămurit totul şi a transmis că fiul său nu ia în calcul o eventuală mutare în Giuleşti. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În ultima perioadă s-a zvonit că Ianis Hagi ar fi aproape să revină în Liga 1 şi să semneze cu Rapid. Scoţienii au anunţat, în această seară, că internaţionalul român l-a refuzat pe Dan Şucu şi va continua în străinătate. Gică Hagi, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi Gică Hagi a fost întrebat despre viitorul lui Ianis Hagi, imediat după remiza dintre Farul şi UTA. „Regele” nu s-a putut abţine şi a oferit un mesaj clar, mărturisind că singura echipă din Liga 1 la care fiul său va mai evolua este Farul. De asemenea, Gică Hagi a transmis că Ianis va continua să evolueze în străinătate, indiferent de decizia pe care oficialii de la Rangers o vor lua. „(N.r. Despre Ianis) La câte se zic…ce să comentez. Ianis, dacă vine în România, vine doar la Farul. Uitaţi de altceva, şi punct. Ianis stă afară. Nu ce zice Rangers, ce zic eu!”, a declarat Gică Hagi, conform digisport.ro. Reclamă

Reclamă

De asemenea, Gică Hagi s-a plâns de arbitrajul din meciul cu UTA. Acesta l-a criticat pe arbitru, pentru faptul că nu a acordat penalty în favoarea sa.

„Din partea noastră, am făcut. E un meci în deplasare, suntem Farul. Mircea a făcut o echipă bună. Am condus, am avut ocazii. Dar ce să facem…am pus presiune, am băgat tot ce am putut, dar să nu dai penalty la Bălaşa, să nu te duci la VAR, chiar ne ia de…nu se poate! Ce să analizezi, e penalty clar! Ce explicaţii să cer, cine sunt eu, sunt doar un antrenor. Când vezi că e clar, mă scuzaţi!

Cu FCSB am primit în ultimul minut penalty. Şi am luat bătaie. De câte ori stăteau în teren, 2 minute pauză tot timpul. Arbitrul face semn de ce a „iuţit” jocul adversarul. Să jucăm static atunci. Şi noi trebuia să facem mai mult, probabil, ştiam că întâlnim o echipă puternică, publicul e fantastic. Dar am făcut faţă, păcat. Lăsând la o parte tranziţia defensivă, când am pierdut mingile. Am fost şi eu inspirat, că l-am trimis pe Dican sus. Runda trecută nu mi-a ieşit, acum mi-a ieşit”, a mai spus Gică Hagi.

Reclamă

Scoţienii anunţă că Ianis Hagi a refuzat transferul la Rapid Scoţienii anunţă că Ianis Hagi a refuzat transferul la Rapid. După ce s-a zvonit că oficialii giuleştenilor negociază intens pentru ca internaţionalul român să vină în Giuleşti, jurnaliştii scoţieni au dezvăluit ce decizie a luat fiul „Regelui”. Sky Sports a făcut un anunţ de ultim moment despre viitorul lui Ianis Hagi. Conform scoţienilor, fiul „Regelui” a refuzat revenirea în Liga 1, după ce a fost dorit cu insistenţă de Rapid. „Mijlocaşul lui Ianis Hagi a refuzat transferul la Rapid. Sky Sport a dezvăluit, încă de săptămâna trecută, că este puţin probabil ca Hagi să se alăture echipei din Liga 1 sau rivavilor de la Universitatea Craiova, după interesul primit din partea cluburilor din România. Se pare că Hagi ar prefera să rămână pe Ibrox, dar dacă ar pleca, ar fi şanse mici să se întoarcă în România„, au anunţat cei de la Sky Sports.

Reclamă