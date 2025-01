"Nu e lotul pe care mi-l doresc 100%" Dan Petrescu s-a plâns de campania de transferuri de la CFR Cluj - Antena Sport

Dan Petrescu a fost prezent la prima conferinţă de presă din 2025 şi s-a plâns de campania de transferuri de la CFR Cluj. „Bursucul” şi-ar fi dorit mai mulţi jucători de top, cu care să se bată cu şanse reale la câştigarea titlului.

„Au venit doar jucători care au talent, au potențial, dar mai este nevoie și de jucători certitudine”, a fost semnalul de alarmă tras de antrenorul grupării din Gruia. Pentru CFR Cluj urmează duelul cu FC Botoşani, din deplasare.

Dan Petrescu le-a făcut o promisiune fanilor şi anunţă că CFR Cluj se va lupta până în ultima etapă pentru câştigarea titlului.

„Dacă suntem realiști vedem lucrurile ca mine. Dacă nu, fiecare vede ce vrea, e liber să gândească ce vrea. Normal că CFR vrea să câștige, eu vreau să câștig. Totul e să te gândești la ce ai la dispoziție, ce adversari ai, cine s-a întărit și cine nu s-a întărit. Antrenorul nu joacă. Am vreo 260 de meciuri la CFR, voi face tot posibilul să ajung la 500 de meciuri, știu că va fi greu. În rest, nu va depinde de mine. Dar avem și noi șansa noastră. De ce să nu credem în ea?

Eu sunt realist și știu că nu mai este ca anii trecuți, unde eram mai tari. Eu trebuie să cred în acest lot, sunt mulțumit de ce am văzut în pregătiri. OK, nu e lotul care mi-l doresc 100%, niciodată nu a fost, indiferent ce jucători am avut la dispoziție. Dar o să ne batem. 100% o să ne batem. Asta vă promit eu„, a declarat Dan Petrescu la conferinţa de presă.